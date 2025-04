Dermokosmetyki to połączenie składników pielęgnacyjnych z substancjami leczniczymi. Oczywiście można stosować je, mając zdrową skórę, ale są polecane również osobą mającym problemy alergiczne lub dermatologiczne. Dostępne są w aptekach, bo łączą właściwości lecznicze i pielęgnacyjne. Dlatego warto pamiętać, że powinniśmy stosować je po konsultacji z dermatologiem lub kosmetologa, który dobierze produkt dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb i problemów. Jednak warto zwrócić uwagę na różnicę, jaka jest między dermokosmetykami, kosmeceutykami i kosmetykami aptecznymi.

Mimo tego, że nie ma obowiązujących prawnie definicji kosmeceutyku, dermokosmetyku czy też kosmetyku aptecznego. Zgodnie z rozporządzeniem UE wszystkie wymienione powyżej nazwy używane przez producentów to i tak kosmetyki. Jednak pomimo rozporządzenia obejmującego wszystkich producentów kosmetyków i nakładającego na wszystkich równe obowiązki w kwestii badań, dokumentacji i maksymalnych dozwolonych ilości substancji aktywnych istnieją widoczne na rynku różnice pomiędzy kosmetykami a kosmeceutykami.

Kosmetyki i dermokosmetyki, czyli produkty sprzedawane w aptekach i salonach kosmetycznych są najczęściej indywidualnie dobierane przez specjalistę (kosmetologa lub farmaceutę) do konkretnych potrzeb skóry. Z tego powodu producenci stosują możliwie najwyższe stężenia substancji aktywnych - kontakt ze specjalistą minimalizuje nieodpowiedni dobór kosmetyku i tym samym zmniejsza możliwość wystąpienia podrażnień u klienta.

Dermokosmetyki, które warto znać

Dermokosmetyki są bardzo często jedynym ratunkiem dla osób, które mają problemy skórne - zaczynając od trądziku, przez nadwrażliwość, aż do atopowego zapalenia skóry. To produkty, które zazwyczaj zawierają mniej barwników, konserwantów i zazwyczaj są pozbawione substancji zapachowych. Do tego marki produkujące dermokosmetyki cieszą się większym zaufaniem konsumentek niż popularne marki drogeryjne.

Jeżeli do tej pory nie miałyście okazji używać dermokosmetyków, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie w niej produkty, które testowałyśmy na własnej skórze i uważamy, że nie mają sobie równych. Na naszej liście znalazła się m.in. emulsja regenerująca po zabiegach dermatologicznych Avene. Jest idealna po powierzchniowych zabiegach, takich jak zabiegi laserowe, peelingi czy mezoterapia. Nawilża, koi i łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację naskórka, zmniejsza zaczerwienienie i uczucie gorąca.

Naszym kolejnym hitem jest krem-żel Hydrain3 Hialuro Dermedic. Lekka, nietłusta konsystencja gwarantuje ulgę (odczuwalną przez 48 godzin po zastosowaniu) suchej skórze. Wszystko dzięki innowacyjnej formulacji utrzymuje właściwy poziom wody w naskórku. Jeżeli chcecie poznać więcej znakomitych dermokosmetyków, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

