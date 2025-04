Gładkie ciało to dla wielu kobiet podstawa dobrego samopoczucia, a walka z niechcianymi włoskami to priorytet w pielęgnacji. Często to też uciążliwy, codzienny obowiązek – szczególnie dla kobiet, które zdecydowały się w kwestii gładkiej skóry zawierzyć maszynkom do golenia. A gdyby tak pozbyć się niechcianych włosków na dłużej?

I po kłopocie!

Golenie nóg czy pach maszynką to w zasadzie przycinanie włosków, które szybko odrastają. Znacznie bardziej efektywne jest usuwanie ich w całości, razem z cebulkami. Nie musimy tego robić u kosmetyczki, bo nie tylko wosk daje nam takie możliwości. Z depilatorem Philips możemy zadbać o gładką skórę w domu, czyli w dowolnym terminie, na wybranym obszarze, w sposób najwygodniejszy dla siebie. Z depilatorem Philips z serii 8000 można to zrobić na sucho, na mokro i przede wszystkim: na długo! Efekt widoczny jest od razu i utrzymuje się nawet przez 4 tygodnie. Z czego wynika wyjątkowa skuteczność tego urządzenia?

Szybko i delikatnie

Depilator Philips z serii 8000 ma ulepszoną pęsetę i bardzo szeroką głowicę, dzięki czemu zapewnia wydajną i delikatną depilację. Ponad 70 000 ruchów chwytania włosków na minutę oznacza, że dolne partie nóg można ogolić w zaledwie 10 minut. Nie musimy się oczywiście ograniczać do nóg: ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając pełną kontrolę i większy zasięg. W naturalny i precyzyjny sposób można przesuwać urządzenie po całym ciele i pozbywać się włosków na dłużej. Depilator może być bezprzewodowy i ma antypoślizgowy uchwyt, co pozwala na bezpieczne stosowanie go w czasie kąpieli lub pod prysznicem - taki zabieg jest delikatniejszy. W uzyskaniu najwyższej precyzji warto pomagać sobie lampką, z którą wychwycenie nawet najmniejszych włosków jest proste, a efekty zabiegu są lepsze i dłużej cieszą.

Pomocne akcesoria

Usuwanie włosków z pach czy twarzy bywa doświadczeniem mało komfortowym, dlatego depilatory Philips z serii 8000 mają specjalną nasadkę do miejsc wrażliwych. Jest niewielka, więc nie usuwa zbyt wielu włosków jednocześnie. Urządzenie jest też wyposażone w głowicę przycinającą i nasadkę do okolic bikini, które umożliwiają przycięcie i regulację włosków w miejscach intymnych, co zapewnia większą wygodę. Opcjonalna optymalna nasadka kontaktowa zapewnia łatwą i niezwykle komfortową depilację. Została zaprojektowana tak, aby ograniczyć ciągnięcie i dyskomfort – urządzenie delikatnie napina skórę na depilowanym obszarze, więc Ty nie musisz tego robić samodzielnie. Każda z tych nasadek pasuje do uniwersalnej rączki, dzięki czemu zestaw zapewniający kompleksowe usunięcie lub przycięcie niechcianych włosków jest niewielki i wygodny. Zmieści się w szufladzie czy nawet walizce, jeśli uznasz go za niezbędny na wakacjach.

Nie tylko włoski

Depilatory serii 8000 dostępne są w kilku wariantach, które różnią się dodatkowymi nasadkami. Model BRE715/00 zawiera w zestawie rękawicę złuszczającą, z pomocą której można wykonywać peelingi chroniące przed wrastaniem włosków i poprawiające jędrność skóry. Model BRE740/00 ma osiem nasadek, w tym pilnik, którego obracająca się tarcza pomoże Ci w uporaniu się z martwym naskórkiem i zgrubieniami na podeszwach stóp. W tym modelu oraz w wariancie BRE735/00 znajdziesz też szczoteczkę złuszczającą idealną do masażu, który poprawi krążenie krwi i regenerację skóry. Depilatory Philips to wielofunkcyjne urządzenia do wszechstronnej pielęgnacji – szybko odkryjesz, że są po prostu niezbędne, żebyś wyglądała i czuła się wspaniale.

