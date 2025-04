depilator Braun Silk-expert IPL

Braun przedstawia przełomowe urządzenie do depilacji światłem – Braun Silk-expert IPL z technologią SensoAdapt™. Od teraz, będziesz mogła bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić zabieg trwałej depilacji w domu, bez konieczności dobierania intensywności światła. Długotrwale gładka skóra jest w zasięgu ręki!

Redakcja przetestowała!

Moje pierwsze wrażenie o Braun Silk-expert IPL? Niezwykle eleganckie urządzenie, które wbrew moim wyobrażeniom jest o wiele mniejsze niż przypuszczałam. Wielkością porównywalne z klasycznym depilatorem.

- Asia, szef działu Lifestyle Polki.pl

Inteligentna technologia



W przeciwieństwie do innych urządzeń IPL, Braun Silk-expert IPL z technologią SensoAdapt™ całkowicie eliminuje potrzebę ręcznego dobierania intensywności światła. Urządzenie samodzielnie bada skórę do 80 razy na sekundę i dostosowuje intensywność światła do jej kolorytu. Pozwala to na uniknięcie skomplikowanego procesu ręcznego dopasowywania tabel kolorystycznych, co jest wymagane przy innych urządzeniach, zwłaszcza że kolor skóry zmienia się w różnych częściach ciała.

Jestem jedną z tych osób, które niechętnie zgłębiają instrukcje obsługi, dlatego mogę z całą pewnością potwierdzić, że urządzenie jest bardzo intuicyjne i w pełni bezpieczne. W czasie ostatniego miesiąca urządzenie Braun Silk-expert IPL przetestowałam na niemal całym ciele ;) Na nogach, rękach, bikini i pod pachami - w każdym z tych miejsc widzę znacznie zmniejszoną ilość odrastających włosków. Już nie mogę doczekać się efektu, po kilku miesiącach.

- Asia, szef działu Lifestyle Polki.pl

fot. redakcja

Aplikacja do urządzenia Braun Silk-expert IPL obejmuje intuicyjny kalendarz, który ułatwi kontrolę wykonywanych zabiegów i analizę postępów – co przełoży się na doskonałe rezultaty zabiegów. Aplikacja umożliwi też zobaczenie sensora SensoAdapt™ w akcji. Dostępna na urządzenia z systemem IOS i Android.

Pracuję w internecie i na co dzień korzystam z dobrodziejstw XXI wieku. Dlatego tak bardzo ucieszyła mnie aplikacja Aplikacja do urządzenia Braun. Dzięki niej mogę śledzić postępy w depilacji, zaplanować kolejne. Szał!

- Asia, szef działu Lifestyle Polki.pl

depilator Braun Silk-expert IPL

Szybko i bezboleśnie

Braun Silk-expert IPL z technologią SensoAdapt™ posiada najszybszą, dostępną technologię IPL na wysokim poziomie energetycznym, która błyska raz na 0.9-1.9 sekundy. Umożliwia to przeprowadzenie zabiegu usuwania włosków na nogach w tylko 8 minut!

Ten praktycznie bezbolesny system do usuwania włosków może być stosowany zarówno na twarzy, jak i na całym ciele, dając kobietom możliwość depilacji różnych partii ciała jednocześnie.

Cel uświęca środki? W moim przypadku zawsze tak było, nie bałam się woskowania ani klasycznej depilacji. Jednak po wypróbowaniu Braun Silk-expert IPL muszę przyznać, że z przyjemnością wchodzę w XXI wiek, kiedy wcale nie musimy cierpieć, by być piękne. Depilacja przechodzi szybko i bezboleśnie. Polecam przede wszystkim tym, które męczą się z maszynkami do golenia, bo boją się bólu!

- Asia, szef działu Lifestyle Polki.pl

Komfort na dłużej

Urządzenie będzie z Tobą aż 15 lat! Bo właśnie na tyle lat zabiegów na całym ciele starcza 300 000 błysków, które może wykonać Braun Silk-expert IPL! Jeśli będziesz stosowała je na wybrane partie ciała, liczba błysków starczy na jeszcze dłużysz okres. Aby korzystać z urządzenia nie potrzebujesz wymieniać elementów urządzenia ani stosować dodatkowych żelów. Nie ma ukrytych kosztów.

W zestawie, który testowałam znajduje się również urządzenie do peelingu Silk-épil SkinSpa. Szczoteczka z obrotową głowicą świetnie uzupełnia komplet do pielęgnacji ciała. Doskonale sprawdza się w newralgicznych miejscach, takich jak łokcie.

- Asia, szef działu Lifestyle Polki.pl

Perfekcyjne dopasowanie

Sprawdzi się nawet na wrażliwej skórze! Dzięki nowej, 3-stopniowej regulacji mocy masz większą kontrolę nad zabiegiem. Tryby ślizgu i precyzji, Braun Silk-expert IPL łatwo dostosowują się do potrzeb różnych części ciała. Tryb ślizgu (tryb płynny) umożliwia szybki oraz skuteczny zabieg i jest zalecany do dużych powierzchni ciała, takich jak nogi i ramiona. Tryb precyzji (tryb punktowy) polecany jest do wrażliwych lub mniejszych i trudno dostępnych miejsc, takich jak bikini lub pachy.

Dzięki wbudowanemu kablowi zasilającemu, Braun Silk-expert IPL jest zawsze gotowy do użycia i może działać przy maksymalnej mocy bez przerw. Co więcej, Braun Silk-expert IPL jest łatwy w użyciu i nie wymaga żadnego szkolenia. Jest to kompaktowe, stylowe i ergonomicznie zaprojektowane urządzenie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych kobiet, żyjących w ciągłym biegu.

Kolejną zaletą urządzenia jest to, że samo myśli :) Nie muszę ustawiać natężenia światła... ono samo rozpoznaje kolor skóry i włosków. A do tego jest ultra higieniczny. Mimo, że producent zaleca użytkowanie jednej osobie, ja z chęcią pożyczę go przyjaciółce ;)

- Asia, szef działu Lifestyle Polki.pl

Braun Silk-expert IPL z technologią SensoAdapt™ - ceny od 1688 złotych.