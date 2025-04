Depilacja pastą cukrową jest naturalna, nie uczula, nie powoduje większych podrażnień. Może być stosowana nawet we wrażliwych miejscach, takich jak pachy czy okolice bikini i usuwa włoski z cebulkami. Dzięki temu przez około 2-3 tygodnie możesz się cieszyć gładkim ciałem.

Istnieją 2 sposoby depilacji pastą cukrową – na ciepło lub zimno. Każdy z nich jest dobry, a to, który wybierzesz, zależy wyłącznie od ciebie. Jedne kobiety uważają, że wygodniejsza jest depilacja na zimno, inne, że na ciepło.

Depilacja pastą cukrową na ciepło

Do depilacji na ciepło, oprócz pasty, będziesz potrzebowała szpatułki do jej nakładania i specjalnych pasków do depilacji. Wszystkie te przedmioty możesz kupić w internecie, stacjonarnym sklepie kosmetycznym lub niektórych drogeriach.

Pastę cukrową wykonaną w domu lub kupioną w sklepie podgrzej w kąpieli wodnej - umieść ją w pojemniku, np. w słoiku, wstaw do garnka z wodą i podgrzewaj na małym ogniu. Gdy pasta zaczyna robić się miękka, wyłącz kuchenkę i sprawdź dłonią temperaturę mikstury. Jeśli jest odpowiednio ciepła (nie gorąca), możesz zacząć depilację. Szpatułką nałóż cienką, niezbyt szeroką warstwę pasty cukrowej w kierunku przeciwnym do porostu włosów. Na posmarowaną pastę dokładnie przyklej pasek do depilacji. Po chwili szybkim ruchem (zgodnie z kierunkiem porostu włosów) zerwij pasek. Czynności te powtarzaj na wszystkich partiach ciała, z których chcesz usunąć włoski. Jeśli depilujesz mniejsze partie, np. wąsik, potnij paski na mniejsze części. Po depilacji pozostałości pasty cukrowej zmyj ciepłą wodą.

Depilacja pastą cukrową na zimno

Do depilacji na zimno nie będziesz potrzebowała żadnych dodatkowych przedmiotów.

Podgrzej pastę cukrową podobnie jak w przypadku depilacji na ciepło. Weź do ręki porcję pasty i ugnieć ją. Jeśli po wyjęciu pasta bardzo się klei oznacza to, ze jest jeszcze za gorąca i musi wystygnąć. Jeżeli natomiast jest za twarda, oznacza, że za bardzo wystygła i musisz ją trochę podgrzać w kąpieli wodnej. Ugniataj ją tak długo aż zrobisz z niej jednolitą kulkę w kolorze jasnego bursztynu, która dobrze się rozciąga. Pastę w tej postaci rozgnieć na skórze w kierunku przeciwnym do porostu włosów. Zerwij warstwę pasty cukrowej szybkim ruchem zgodnie z kierunkiem porostu włosów. Jedną porcją możesz kilkakrotnie nakładać na skórę i zrywać do momentu aż zauważysz, że już się nie nadaje, bo staje się jasna i nie chce się przyklejać do skóry. Po zakończeniu zabiegu pastę zmyj ciepłą wodą, która rozpuści cukier.

Bardzo ważne jest to, żeby pastę nakładać pod włos, a zrywać z włosem. Dzięki temu minimalizujesz podrażnienia skóry. Po depilacji nie zapomnij wmasować w skórę odpowiedniego kosmetyku – może to być specjalny krem po depilacji lub ulubiony balsam wymieszany z ulubionym olejkiem (świetnie właściwości łagodzące ma np. olejek różany).

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.08.2015

