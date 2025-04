Która z was lubi woskowanie nóg w salonie? Niby cała depilacja jest szybka, ale wszystkie doskonale wiemy, że potrafi kosztować majątek. Na szczęście mamy inne metody, które spokojnie możemy wykonać we własnym zakresie. Nasze redaktorki już jakiś czas temu testowały depilację laserową w domu. Jak to działa i jakie są efekty? Sprawdźcie!

Reklama

Depilacja IPL, czyli w zasadzie co?

To metoda depilacji światłem. Wystarczy ogolić nogi maszynką, a następnie skorzystać z urządzenia do depilacji. Braun Silk-expert 5 IPL wystarczy przykładać do wybranej partii ciała (punkt po punkcie). IPL emitując światło, usypia włoski i powoduje, że rzadziej odrastają, aż w końcu przestają zupełnie wyrastać, a skóra staje się gładka.

Zalety depilacji laserowej

1. Długotrwały efekt

Braun Silk-expert 5 IPL trwale usuwa włoski. Wystarczy 6-8 zabiegów, by twoja skóra była gładka przez kilka miesięcy.

2. Bezpieczeństwo

Korzystanie z domowych urządzeń do IPL jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Urządzenie emituje przyjemne światło, które dodatkowo sprawia, że depilacja nie jest uciążliwa.

3. Zabieg można wykonać w domu

Z urządzenia można korzystać w zasadzie wszędzie: siedząc na kanapie, oglądając film, słuchając muzyki. Braun Silk-expert 5 IPL jest cichy, poręczny i intuicyjny.

4. Urządzenie dopasowuje się do kolorytu skóry

Braun Silk-expert 5 IPL działa tylko wtedy, gdy jest on w całkowitym kontakcie ze skórą, co daje pewność, że cały zabieg jest bezpieczny. Dodatkowo nie będziesz potrzebowała próbników z kolorami skóry jak w przypadku innych urządzeń bo urządzenie wykorzystuje technologię SensoAdapt™ która samodzielnie analizuje koloryt skóry.

5. Komfort

Depilacja w kilka minut? Nierealne? A jednak! Braun Silk-expert 5 IPL pozwala na szybką i bezbolesną depilację. Dodatkowo nie podrażnia skóry, a stosowanie jest wygodnie i nie robi bałaganu.

6. Urządzenie na lata

Braun Silk-expert 5 IPL emituje 300 tysięcy błysków, więc zapewni do 15 lat kompleksowych zabiegów na ciało.

Braun Silk-expert 5 IPL (fot. mat pras.)

Polecamy także:

Poznaj genialną metodę depilacji, która sprawdzi się jesienią

Jak wybrać odpowiednią metodę pierwszej depilacji dla nastolatek?

Jak przygotować się do pierwszej depilacji? Podpowiada dermatolog - dr Aleksandra Jagielska