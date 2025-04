Depilacja laserowa nóg nie jest tania, ale po kilku zabiegach możesz mieć pewność, że problem zbędnego owłosienia nie będzie cię dotyczyć.

Wzrost włosa w mieszku przebiega w trzech następujących po sobie fazach. Laser świetnie radzi sobie z tymi w fazie wzrostu, zwanej anagenem, w której włoski mocno przylegają do mieszków i bezpośrednio z nich wyrastają. O wiele gorzej idzie mu z tymi w fazie katagenu, czyli obumierania, (włoski wydobywają się z mieszków), i telogenu, kiedy – już martwe i poza mieszkami – są wypychane ku górze. Wtedy wiązka lasera nie jest w stanie dotrzeć do mieszka i trwale go uszkodzić.

Szacuje się, że w jednej fazie jest tylko 20-30 % włosów, dlatego pełny cykl depilacji laserowej nóg składa się z kilku (zazwyczaj 3-6) powtórzeń.

W depilacji laserowej nóg świetnie sprawdzi się laser diodowy. Zabieg z jego użyciem jest wyjątkowo skuteczny, dzięki jednolicie rozłożonej wiązce światła na całej powierzchni głowicy oraz technologii odzyskującej światło odbite od skóry. Dodatkowo, laser diodowy jest wyposażony w czytnik melaniny, który pozwala na dostosowanie parametrów zabiegu do indywidualnych potrzeb pacjentki oraz minimalizuje ryzyko poparzeń.

Krem do depilacji - jak go stosować + 6 najpopularniejszych produktów

Podczas depilacji laserowej nóg głowica lasera emituje wiązkę światła, która niszczy cebulkę włosa. Energia ta pochłaniana jest przez melaninę (barwnik znajdujący się we włosie) i zamieniona zostaje na energię termiczną. W efekcie mieszek zostaje podgrzany do temperatury 60 st. C, co powoduje jego trwałe uszkodzenie.

Przed depilacją laserową nóg na miesiąc lub dwa przed zrezygnuj z każdej formy wyrywania włosów, a więc odłóż wszelkie pęsety, depilatory i wosk.

Na 10-14 dni przed zabiegiem odstaw również leki i zioła, które mogą spowodować przebarwienia skóry. Są to niektóre antydepresanty, antybiotyki (np. z grupy tetracyklin), leki moczopędne, witamina A, retinoidy (przy stosowaniu zewnętrznym, przy zażywaniu doustnym - kurację trzeba zakończyć 6 miesięcy wcześniej), kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna), dziurawiec, nagietek.

Powinnaś również ograniczyć wizyty w solarium, stosowanie samoopalacza, bronzera oraz opalanie na słońcu – co najmniej 6 tygodni przed wykonaniem depilacji laserowej nóg (stosowanie lasera na opalona skórę grozi jej poparzeniem).

Dzień przez zabiegiem ogól włoski. Rano nie nakładaj żadnego balsamu ani samoopalacza.

Osoby z bardziej wrażliwą skórą, podczas depilacji laserowej nóg mogą odczuwać dyskomfort (najdelikatniejszym obszarem nie są nogi, tylko bikini). Są jednak takie lasery (np. laser Vectus), przy których zabieg jest niemal bezbolesny - jest wyposażony w system chłodzący skórę przed, w trakcie i po emisji impulsu świetlnego.

Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić o znieczulenie kremem z lidokainą - należy zgłosić się na zabieg godzinę wcześniej, by krem zadziałał.

Jeśli jest podrażniona, smaruj ją preparatami łagodzącymi z panthenolem, alantoiną (np. Alantan). Świetnie sprawdzi się również Cicalfate od Avene lub Cicaplast od La Roche-Posay.

Przez 3 tygodnie po depilacji laserowej nóg nie wystawiaj ciała na ekspozycję słoneczną. Przez kilka dni nie korzystaj z sauny, basenu, siłowni. Między zabiegami nie wyrywaj włosków depilatorem, pęsetą ani woskiem.

Ceny za pojedynczy zabieg depilacji laserowej nóg waha się od 200 (za same łydki) do nawet 700 złotych (za całe nogi). W wielu salonach można wykupić od razu cały pakiet zabiegów - wtedy cena za pojedynczy jest sporo niższa. Kolejny zabieg powinien nastąpić po ok. 6 tygodniach.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.06.2020 r.

Naszym ekspertem była Emilia Trawińska z Centrum Laseroterapii Elite w Warszawie.

