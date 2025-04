Naturalne balsamy do ciała

Gdy zależy Ci na błyskawicznej aplikacji i szybkim nawilżeniu, wybierz jeden z naturalnych balsamów do ciała YOPE. Są bardziej treściwe niż mleczka i emulsje do ciała, a jednocześnie nie tak gęste jak masła. Szybko się wchłaniają i natychmiast wygładzają skórę, pozostawiając delikatną, nietłustą warstwę ochronną. Zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze: masło shea, oleje roślinne oraz ekstrakty roślinne, a do tego niezwykle pięknie pachną.

Naturalne balsamy do rąk i ciała z serii Zimowy rarytas i Zimowy Poncz otulają ciało smakowitymi aromatami, które poprawiają nastrój i sprzyjają relaksowi. W ich składzie znajdują się odżywcze masła cupuacu, makadamia i shea oraz olej ze słodkich migdałów, które wzmacniają płaszcz lipidowy naskórka. Alantoina, panthenol i gliceryna łagodzą objawy podrażnień i silnie nawilżają nawet bardzo przesuszoną skórę.

Wybierz soczyście pachnący Naturalny balsam do ciała Bez i wanilia, Rabarbar i róża lub Mandarynka i malina, jeśli potrzebujesz energetycznego orzeźwienia. Bogatą bazę balsamów do ciała tworzą oleje o właściwościach wzmacniających i regenerujących skórę, takie jak: olej tsubaki, monoi, arganowy, z rokitnika, makadamia oraz masło murumuru, a piękny zapach utrzymuje się na skórze przez cały dzień.

Lubisz tradycyjne zapachy? Postaw na klasyki YOPE: balsam do rąk i ciała Figa, Werbena lub Wanilia. Ich receptury zawierają sprawdzone składniki o właściwościach nawilżających i odżywczych, takie jak: masło shea, oleje z oliwek, z kwiatów nagietka, kokosowy, tsubaki, arganowy, kojący i nawilżający żel z aloesu, odmładzającą witaminę E i glicerynę roślinną. Dodatkowo wzbogacone zostały o cenne wyciągi roślinne: ekstrakt z figi pobudza produkcję kolagenu, ekstrakty z wanilii i cynamonu wzmacniają skórę, a ekstrakt z werbeny zapewnia jej ukojenie.

Naturalne masła do ciała

Naturalne masła do ciała YOPE doskonale sprawdzają się jako podstawa zimowych rytuałów, bo ich bogaty skład działa jak intensywna terapia odżywcza dla skóry, a gęsta puszysta konsystencja sprzyja powolnemu, relaksującemu masażowi. Skóra staje się ciepła, pachnąca i gładka, podczas gdy kojący dotyk i piękny zapach pomagają uwolnić ciało od napięć i przyjemnie je rozluźnić.

Bazę naturalnych maseł do ciała YOPE tworzą oleje z kokosa, oliwek i awokado, które dogłębnie nawilżają, odżywiają, wzmacniają i odbudowują osłabioną barierę ochronną skóry. Nie zabrakło w nich także masła shea i murumuru, które działają podobnie jak oleje, ale są znacznie gęstsze i przyjemnie otulają skórę. Obecność w składzie gliceryny roślinnej to gwarancja skutecznego i bezpiecznego nawilżania skóry. Dodatkowo każde z maseł YOPE zawiera inne naturalne wyciągi roślinne. Zimą szczególnie pomocne są te, które wzmacniają skórę (jak ekstrakty z zielonej i czarnej herbaty oraz kokosa), pobudzają ją do regeneracji (jak ekstrakt z dziurawca czy z róży francuskiej) oraz łagodzą podrażnienia - tak działa m.in. wyciąg z geranium, kadzidłowca i rozmarynu.

Naturalne kremy i balsamy do rąk

Połącz przyjemne z pożytecznym i szczególnie zimą poświęć więcej czasu na pielęgnację dłoni. Miej zawsze pod ręką krem lub balsam, tak aby w każdej chwili ukoić i nawilżyć przesuszoną i spierzchniętą skórę. Naturalne kremy i balsamy do rąk YOPE łączą niezwykłe zapachy i tę samą bazę, którą tworzą najlepsze substancje nawilżające i odżywcze: masło shea oraz duża porcja olejów roślinnych i ekstraktów roślinnych. Do tego w składzie znajduje się odmładzająca witamina E, która skutecznie neutralizuje wolne rodniki.

Do torebki wrzuć poręczną tubkę Naturalnego kremu do rąk Bez i wanilia, Rabarbar i róża , Mandarynka i malina lub Kwiat Lipy. Na biurku połóż opakowanie Naturalnego kremu do rąk Imbir i drzewo sandałowe lub Naturalnego kremu do rąk Herbata i mięta. W dostępnym miejscu w domu postaw jeden z balsamów do rąk z serii kuchennej: Mineralny, Miód, Goździk lub Natka pietruszki. Opakowanie z wygodną pompką sprawi, że nie tylko Ty będziesz częściej z niego korzystać.