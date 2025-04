Aromaterapia - dział medycyny naturalnej zajmujący się wpływem zapachów i olejków eterycznych na ciało i umysł ludzki. Olejki eteryczne to czyste, stężone wyciągi z kwiatów, liści, igieł, kory, kłączy i skórek owoców. Znane i używane od czasów starożytnych do pielęgnacji urody i zdrowia. Zawierają najcenniejsze składniki roślin i wykazują niezwykłe właściwości lecznicze. Mają olbrzymi wpływ na stany psychiczne, są znakomitymi afrodyzjakami, przyśpieszają gojenie ran, działają antyseptycznie, łagodzą objawy przeziębień, odświeżają i odmładzają skórę. Olejki eteryczne są stosowane jako składniki kosmetyków.

Jakie olejki dla urody?

Na cellulit pomoże olejek jałowcowy, różany i rozmarynowy.

Olejek różany nawilży i wygładzi skórę , posiada właściwości łagodzące i przeciwzapalne, pomaga w redukcji blizn i rozstępów . Wzmacnia łamliwe paznokcie, odżywia włosy i zapobiega ich wypadaniu.

Na trądzik najlepszy jest bergamotowy, jałowcowy, geraniowy i z drzewa herbacianego. Objawy trądziku złagodzi również olejek lawendowy, który wykazuje działanie antyseptyczne i antyoksydacyjne, nie zatyka porów, działa odmładzająco.

Wyciąg z nagietka ma bardzo dobry wpływ na włosy, nawilża je i sprzyja odbudowie ich struktury. Kosmetyki z nagietkiem polecane są do pielęgnacji włosów suchych i zniszczonych. Ylang- ylang reguluje gospodarkę tłuszczową i poprawia kondycję skóry, balansuje produkcję sebum we wszystkich typach skóry.

Sposób użycia

Można aplikować je w formie dodatku do kąpieli czy podczas masażu. Olejki są wysoce stężone, dlatego nie powinny być używane bezpośrednio na skórę, lecz należy je rozcieńczyć olejem roślinnym, alkoholem lub wodą. Nigdy nie powinny być używane wewnętrznie. Do kąpieli używamy 10-15 kropli wybranego olejku i kąpiel taka powinna trwać od 15 do 30 minut. O Twoje ciało zadbają również zapachowe kosmetyki dostępne w drogeriach.

Nasz przegląd olejków eterycznych