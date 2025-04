W lecie brakuje czasu, aby zastanowić się nad metodą depilacji, którą stosujemy. Dopiero po urlopowym sezonie, jesienią i zimą robimy rachunek sumienia i okazuje się, że szukanie gabinetu oferującego woskowanie w trakcie urlopu, czy codzienne golenie to nie metody, na które chcemy być skazane podczas kolejnego wyjazdu. Już dziś warto zastanowić się nad trwałym usunięciem włosków metodą IPL, które możemy przeprowadzić we własnym domu. Okres jesienno-zimowy jest idealnym czasem na taką pielęgnację ciała, dlatego poniżej przedstawiamy parę powodów, które przekonają Cię do zmiany!

1. Teraz łatwiej zaplanujesz regularną pielęgnację. W październiku urlop zwykle mamy już za sobą i powoli wracamy do codziennych zajęć. Łatwiej wpisać w kalendarz cotygodniowy zabieg IPL, który wykonamy we własnym domu! Jeśli mimo tego zdarza się Tobie zapomnieć o regularnej pielęgnacji, zabiegi z IPL zaplanuj na dni od poniedziałku do czwartku (omijaj weekendy!) i koniecznie skorzystaj z pomocy dedykowanej aplikacji na komórkę.

2. IPL oszczędzi Twój czas – efekt po użyciu IPL zostaje z Tobą na bardzo długo. Warto więc poświęcić 8 minut na depilację łydek raz w tygodniu przez parę miesięcy, a przez kolejne cieszyć się gładką skórą bez potrzeby powtarzania zabiegów!

3. Pożegnałaś już wakacyjną opaleniznę! Opalenizna już prawie zniknęła i nasza skóra jest już jaśniejsza. Dzięki temu światło lasera będzie lepiej absorbowane przez włoski, które chcemy usunąć.

4. Urządzenia do domowej depilacji IPL odejmuje nam sporo pracy! Dzięki zaawansowanym technologiom takim jak np. SensoAdapt™ nie potrzebujesz już tabel i ręcznego dopasowywania intensywności świata bo urządzenie samodzielnie bada Twoją skórę (do 80 razy na sekundę) i dostosowuje intensywność światła do jej kolorytu. Takie rozwiązanie zajdziesz w Braun Silk-expert.

5. Masz wystarczająco dużo czasu do kolejnych ciepłych dni! Depilacja IPL pozwala trwale usunąć włoski, ale wymaga też trochę czasu ponieważ cykl wzrostu włosów jest bardzo indywidualny i różny dla każdego obszaru ciała (pachy, łydki czy bikini). Ponieważ depilacja IPL działa na włoski, które znajdują się we wzrostowej fazie, ważne jest aby wykonać szereg zabiegów. Dla uzyskania pierwszych rezultatów potrzebnych będzie od 4 do 12 zabiegów, dlatego warto zaplanować wszystko z odpowiednim wyprzedzeniem w trakcie miesięcy jesiennych i zimowych!

6. Urządzenie zapewni do 15 lat kompletnych zabiegów na ciało! Bo właśnie na tyle lat zabiegów starcza 300 000 błysków, które może wykonać Braun Silk-expert IPL! Jeśli będziesz stosowała je na wybrane partie ciała, liczba błysków starczy na jeszcze dłużysz okres. Aby korzystać z urządzenia nie potrzebujesz wymieniać elementów urządzenia ani stosować dodatkowych żelów. Nie ma ukrytych kosztów.

7. Sprawdzi się nawet na wrażliwej skórze! Dzięki nowej, 3-stopniowej regulacji mocy masz większą kontrolę nad zabiegiem.

8. Fanką depilacji IPL jest Jessica Alba – aktorka, mama i zabiegana businesswoman! Jestem bardzo zajętą osobą i wyzwaniem jest dla mnie znalezienie produktu, który pozwala mi zaoszczędzić czas, a jednoczenie nie pozwala na żadne kompromisy w kwestii dbania o urodę! Nowy Braun Silk-expert IPL spełnia oba te warunki, co więcej to wspaniale zaprojektowany produkt, który sprawia, że czuję się po prostu piękna.

Nowy depilator IPL, Braun Silk-expert, model DB 5009, cena sugerowana: 2 125,00 zł