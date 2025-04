Higiena okolic intymnych jest szczególnie ważna i o tym nikogo nie trzeba przekonywać. Regularne mycie niweluje przykre zapachy i daje poczucie komfortu. Jednak z niczym nie należy przesadzać i trzeba pamiętać, że pielęgnacja, zarówno ta codzienna, jak i ta w czasie miesiączki, musi być niezwykle delikatna. Okolic intymnych nie wolno myć ani zbyt często ani zbyt intensywnie.

Dlaczego? Bo delikatne błony śluzowe okolic intymnych chronione są śluzem i kwasem mlekowym, wytwarzanym przez bakterie Lactobacillus. Kwaśny odczyn pochwy i śluzówek jest niezwykle ważny, gdyż tworzy barierę uniemożliwiającą chorobotwórczym drobnoustrojom zasiedlenie się w ciepłym i wilgotnym miejscu. Dlatego tak ważne jest, by myjąc okolice intymne nie zniszczyć dobroczynnej flory bakteryjnej, a razem z nią również właściwego odczynu skóry. Produkty do mycia nie powinny uczulać ani podrażniać.

Dodatkowo mycie okolic intymnych powinno odbywać się pod bieżącą wodą (najlepiej pod prysznicem). Musi też być możliwie krótkie – na tyle, by udało się usunąć brud, wydzieliny i złuszczony naskórek, ale by nie naruszyć bariery ochronnej. Zatem kosmetyk używany do mycia powinien się bardzo łatwo spłukiwać.

Pianki do higieny intymnej Solverx

Wszystkie te wymogi spełniają pianki Solverx, których skład został starannie opracowany, aby odpowiednio pielęgnować skórę wrażliwą i atopową okolic intymnych. Forma pianek gwarantuje, że kosmetyki łatwo się rozprowadzają i szybko spłukują. Ich ultradelikatne i naturalne składniki myjące z kokosa nie zaburzają fizjologicznego pH okolic intymnych oraz nie podrażniają delikatnej skóry, ale dbają o jej prawidłowe odżywienie i nawilżenie. Pianki Solverx nie zawierają też SLS!

Kosmetyki do higieny intymnej Solverx zostały gruntownie przebadane laboratoryjnie i przetestowane przez kobiety. Potwierdzone jest więc, że ich używanie:

zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi,

łagodzi uczucie swędzenia i pieczenia,

nie wysusza skóry i śluzówki okolic intymnych,

nawilża skórę okolic intymnych,

zmniejsza objawy podrażnień,

zmniejsza skłonność do infekcji,

zapewnia długotrwałe uczucie czystości, świeżości i komfortu.

Potrzeby każdej z nas mogą być inne. Dlatego marka Solverx stworzyła aż trzy pianki do higieny intymnej.

PIANKA DO HIGIENY INTYMNEJ DLA DZIEWCZYNEK (od 3 roku życia)

To produkt do codziennej pielęgnacji, który został stworzony na bazie bardzo delikatnych składników myjących pozyskanych z kokosa.

Wykorzystano w niej kwas mlekowy i laktobionowy, które wzmacniają naturalną mikroflorę, chroniąc przed infekcjami.

Pantenol oraz alantoina wspomagają regenerację podrażnionego naskórka, przywracając skórze komfort.

Specjalnie wyselekcjonowane składniki roślinne (z lukrecji, krwawnika i wiesiołka) dbają o utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, zapobiegają wysuszeniu śluzówki oraz skutecznie łagodzą podrażnienia, zmniejszając uczucie świądu i pieczenia.

PIANKA DO HIGIENY INTYMNEJ DLA KOBIET

Delikatna pianka bazuje na naturalnych składnikach z kokosa, które myją i regenerują oraz przywracają równowagę pH skóry.

Unikalny skład zawiera właściwości kwasów mlekowego i laktobionowego, które wzmacniają naturalną mikroflorę, zapobiegając infekcjom i stanom zapalnym.

Pantenol oraz alantoina łagodzą podrażnienia.

Dodatkowo betaina, ekstrakty roślinne (z lukrecji, krwawnika i wiesiołka) dbają o utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, zapobiegają wysuszeniu śluzówki, koją oraz zmniejszają uczucie świądu i pieczenia.

PIANKA DO HIGIENY INTYMNEJ DO PIELĘGNACJI SKÓRY ATOPOWEJ

Delikatna pianka dla kobiet i dziewczynek.

Bazuje na naturalnych składnikach myjących z kokosa, które łagodnie myją i regenerują oraz przywracają równowagę pH skóry.

W piance wykorzystano właściwości kwasów glicyryzynowego, mlekowego i laktobionowego, które łagodzą podrażnienia, nawilżają skórę oraz wzmacniają jej naturalną mikroflorę.

Działanie kwasów wzmacniają trzy oleje: z czarnuszki, jojoba i lniany, które wspomagają regenerację i odbudowę naskórka, dbają o utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, zmniejszając tym samym uczucie świądu i pieczenia.

Wszystkie pianki do higieny okolic intymnych Solverx posiadają certyfikację ISO 22716 i mają prosty skład. Dodatkowo, są bardzo delikatne, wydajne, mają estetyczne opakowania, a komfortowa butelka z pompką ułatwia dozowanie. Jeśli jeszcze nie próbowałaś pianek Solverx, to dłużej nie czekaj!

