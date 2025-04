Tatuaż to bardzo popularna ozdoba ciała, która zostanie z tobą na całe życie. Podejmując decyzję o jego wykonaniu bardzo rzadko myślimy o powikłaniach i zagrożeniach. Zobacz, jakie ewentualne konsekwencje może mieć ta decyzja.

1. Zakażenia bakteryjne i grzybicze

Wykonanie tatuażu polega na wielokrotnym przerwaniu ciągłości skóry, co może stanowić potencjalne wrota wszelkiego rodzaju zakażeń. Niezwykle ważnym jest więc, aby zabieg był wykonany w sterylnych warunkach.

Zagrożenie zakażeniem nie mija z chwilą odłożenia „pistoletu” przez tatuażystę. Naruszona skóra będzie się jeszcze długo goiła. Przez ten czas (ok. 3 tygodni) należy wyjątkowo dbać o jej czystość. Świeżo zrobionego tatuażu nie można dotykać ani poddawać długotrwałemu działaniu wody.

2. Zapalenie wsierdzia, wrzód ropny, posocznica

To ciężkie, zagrażające życiu powikłania zakażenia tatuażu.

3. Reakcje alergiczne

Co prawda należą do rzadkości, aczkolwiek zdarzają się i nie można ich przemilczeć. Barwnik używany do zrobienia tatuażu to jednak ciało obce, w dodatku sama chemia. Niestety, reakcji takiej nie da się przewidzieć, ani jej zapobiec. Niestety nie można też w 100% usunąć jej przyczyny w razie wystąpienia, gdyż żadne z obecnych metod usuwania tatuaży nie powoduje całkowitego wyeliminowania barwnika.

4. Ziarniniaki i uszkodzenia nerek



Spowodowane są przez rodzaj reakcji alergicznej (tzw. odkładanie się kompleksów immunologicznych) wytwarzanych w miejscu reakcji na tatuaż.

5. Zakażenie wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby



By się tego ustrzec, należy bardzo ostrożnie wybrać studio tatuażu. Zwróć uwagę czy salon posiada własny autoklaw (urządzenie do sterylizowania narzędzi), czy tatuażysta używa jednorazowych igieł i czy zakłada sterylne rękawiczki podczas zabiegu.

6. Atrofia mięśni (czyli ich zanik)



Powstaje w wyniku uszkodzenia nerwów dochodzących do mięśni, które przylegają do skóry na której wykonywany jest tatuaż. Najbardziej narażony na to powikłanie jest mięsień dwugłowy ramienia. Powikłanie to nie pojawia się od razu. Może wystąpić nawet w 6 miesięcy od wykonania tatuażu. Zaniepokoić powinno osłabienie mięśni, ból w tej okolicy lub mrowienie.

