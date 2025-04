Czy słońce opala przez chmury? Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna: tak. Nawet przebywając w cieniu można się opalić, co więcej bez odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej doprowadzić do poparzeń. Cień nie zastępuje kremu z filtrami UV.

Dlaczego słońce opala przez chmury i w cieniu?

Promienie UVA, które odpowiadają za opalanie (latem ich intensywność znacznie się zwiększa), mają zdolność przenikania przez chmury. Poza tym, nawet przebywanie w cieniu parawanu czy parasola, nawet uszytych ze specjalnych materiałów z filtrami UV, nie może być traktowane jako ochrona przeciwsłoneczna. Dlaczego?

Promienie UV odbijają się od większości otaczających nas przedmiotów: wody, piasku, trawy, intensywnie białych przedmiotów czy materiałów. Co więcej, promienie odbijają się również od ludzkich ciał i twarzy. Co to oznacza? Że będąc w cieniu narażeni jesteśmy na działanie promieni odbitych. A tym samym, możemy się opalić.

Jak chronić skórę?

Nawet w cieniu, w pochmurny dzień można nie tylko się opalić, ale nawet doprowadzić do poparzeń. Przebywanie w zacienionym miejscu zawsze będzie lepsze od przebywania na pełnym słońcu, ale i w takich wypadkach musisz odpowiednio chronić skórę i stosować odpowiednie środki ochrony przed słońcem - emulsje, balsamy lub kremy z filtrami.

Oprócz tego należy chronić oczy (nosić okulary) i głowę (nosić kapelusz, czapkę lub chustę). Pamiętaj, by starać się nie przebywać bezpośrednio na słońcu w godzinach od 11 do 14.

Chroń swoją skórę przed negatywnym działaniem promieni słonecznych.

