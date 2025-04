fot. Fotolia

Haluksy – nie tylko u kobiet!

Wydaje się, że haluksy i inne ortopedyczne problemy stóp dotykają głównie kobiety. To jednak coraz częściej także męski problem – coraz więcej panów zgłasza się (i słusznie!) do lekarza specjalisty. Prowadzi ich tam najczęściej uciążliwy ból w stopie, który jest spowodowany powstaniem haluksa lub innego schorzenia, np. palucha sztywnego. Wielu mężczyzn zwleka z wizytą u lekarza, co tylko nasila ból i powoduje komplikacje.

Powstawanie haluksów jest sprawą genetyczną, problemem dziedzicznym, który nie dotyczy wyłącznie kobiet. Mężczyźni nie powinni zatem bagatelizować tego problemu.

– Przyczynami chorób stóp mogą być, oprócz czynników dziedzicznych, także urazy spowodowane np. w wyniku uprawiania sportu. Często są to niewielkie obrażenia sprzed wielu lat, jednak ich skutki pojawiają się później – mówi dr Zbigniew Jackowiak, specjalista ortopeda, kierownik Kliniki HalluxMed.

Czy konieczna jest operacja?

Nie ma jednej uniwersalnej metody, którą można zastosować w każdym przypadku leczenia palucha koślawego. Jednak tylko operacja daje widoczne i trwałe efekty. Jeśli zdecydujemy się na zabieg, ważne jest, aby dobrze wybrać lekarza i klinikę, w której go wykonamy. Opinie pacjentów, doświadczenie lekarza i rekomendacje znajomych to kryteria, którymi powinniśmy się kierować przy wyborze specjalisty.

Leczenie krok po kroku

– Przed przystąpieniem do leczenia operacyjnego pacjent jest dokładnie badany. Następnie przeprowadzamy rozmowę mającą na celu wyjaśnienie charakteru deformacji (np: czy jest związana z hipermobilnością) i omawiamy sposoby proponowanego leczenia operacyjnego. Na koniec przedstawiamy zagrożenia związane z samym zabiegiem i możliwe powikłania – mówi dr Zbigniew Jackowiak.

Obecnie stosowane metody to: osteotomia chevron (w której stosowane są głównie implanty biowchłanialne) oraz osteotomia scarf (przy której używane są implanty tytanowe). Metody te dają dobre i trwałe wyniki leczenia. Warunkiem powodzenia jest wybór właściwej metody operacyjnej i jej prawidłowe wykonanie.

Należy pamiętać, że zabieg operacyjny jest całkowicie bezbolesny, a do zdrowia pacjent wraca już kilka dni po operacji, co znacznie skraca czas nieobecności w pracy i uczestnictwa w codziennym życiu. Warto zauważyć, że prawidłowo wykonana operacja, z wykorzystaniem odpowiednio dobranej do przypadku metody i implantów, gwarantuje, że haluksy nie odrosną, czego często obawiają się pacjenci.

