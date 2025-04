Blizny potrądzikowe — domowe sposoby i zabiegi, dzięki którym pozbędziesz się problemu

Trądzik może pojawić się w każdym wieku. Chociaż zazwyczaj przypisuje się go nastolatkom w okresie dojrzewania, coraz częściej problem dotyczy dorosłych. Często jest wynikiem stresu, nieprawidłowej diety oraz zaburzeń gospodarki hormonalnej. O ile wypryski pojawiają się sporadycznie np. przed miesiączką lub po zjedzeniu niektórych produktów (spokojnie, to naturalne!) - nie ma powodów do obaw. Niepokój powinien wzbudzić nasilony, długo utrzymujący się trądzik. Warto też przejrzeć swoją kosmetyczkę, bo może się okazać, że niektóre produkty, zamiast pomagać, szkodzą i są winowajcami złego stanu skóry. Zamiast ślepo podążać za kosmetycznymi nowościami, lepiej zachować ostrożność. To, co działa na innych, niekoniecznie sprawdzi się u ciebie. Obserwuj więc swoją skórę, patrz, które składniki jej pomagają, a które nie i tego się trzymaj. Jeżeli trądzik mimo starań nie znika, konieczna jest porada eksperta, który zbada przyczynę i rozpisze plan działania.

Problemem, który najczęściej dotyka osoby borykające się z trądzikiem, są blizny potrądzikowe. Przykra, niechciana pamiątka, która może uprzykrzyć życie. Często są takim samym zmartwieniem, jak sam trądzik. Na szczęście istnieją sposoby, które skutecznie się z nimi uporają.

Ślady po trądziku głównie są wynikiem nieprawidłowej higieny. Chyba każda z nas, widząc przykrą niespodziankę, od razu chciała się jej pozbyć. Wyciskanie to jedna z najgorszych rzeczy, jakie możemy zrobić swojej skórze. Nie tylko przyczynia się do powstania blizny, ale opóźnia sam proces gojenia i zwiększa stan zapalny, przez co pojawia się więcej wyprysków. Oczywiście, proces regeneracji skóry jest bardzo indywidualny, i u niektórych może obyć się bez większych szkód, lepiej jednak unikać takiego działania. Blizny potrądzikowe mogą mieć również podłoże genetyczne.



Chcąc pozbyć się blizn potrądzikowych, trzeba skupić się przede wszystkim na prawidłowej pielęgnacji. Istotne jest regularne złuszczanie naskórka, dogłębne oczyszczanie oraz odpowiednie nawilżenie. Przede wszystkim ważne jest nawadnianie skóry od środka — nie bez powodu mówi się, że woda to jeden z najlepszych kosmetyków.

Oprócz takich podstaw, w walce z bliznami potrądzikowymi pomocne okażą się domowe maseczki na przebarwienia - np. maseczka z kurkumy. Nie wymagają od nas dużego nakładu finansowego, a mogą zdziałać cuda. Również maseczki z glinki zielonej uspokoją stany zapalne i zniwelują zaczerwienia.

Na blizny potrądzikowe warto stosować preparaty złuszczające na bazie kwasów, które rozjaśnią i zmniejszą stany zapalne. W tej roli dobrze sprawdzi się słynny lotion Skin Perfecting 2% BHA Liquid od marki Paula Choice (działa, potwierdzam!). Kurację wzmocnią również specjalistyczne maści dostępne w aptece np. Skinoren lub Cepan.

Gdy problem jest zaawansowany lub domowe sposoby nie działają, blizny potrądzikowe możesz usunąć, korzystając ze specjalistycznych zabiegów. Najczęściej wykonuje się peelingi chemiczne, zabiegi z użyciem lasera frakcyjnego oraz mezoterapię igłową i mikroigłową. Szybko i skutecznie pomagają pozbyć się problemu. Często już po jednej wizycie widoczne są wyraźne efekty.

