Co warto wiedzieć o depilacji podczas menstruacji?

Depilacja woskiem podczas miesiączki - zdecydowanie tak!

fot. Materiały prasowe Time for Wax



Czym jest depilacja?



Czym jest depilacja?

Depilacja woskiem polega na wyrywaniu włosków wraz z cebulkami. Pozwala utrzymać efekt idealnej gładkości na skórze do czterech tygodni. Zabieg jest szybki i bezinwazyjny. Nie ma także żadnych przeciwskazań do woskowania podczas miesiączki. W wyspecjalizowanych salonach można wykonać profesjonalny, ekspresowy i z zachowaniem najwyższych standardów higieny zabieg. Przygotowując się do depilacji podczas menstruacji warto jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Depilacja w czasie miesiączki



Depilacja w czasie miesiączki

W trakcie miesiączki i tuż przed nią zwiększa się wrażliwość na ból. Kobiety, które cechują się niewielką tolerancją na ból, powinny uwzględnić swój cykl menstruacyjny przy planowaniu zabiegu depilacji woskiem. W takich przypadkach najlepiej zdecydować się na woskowanie w połowie cyklu menstruacyjnego. W tym czasie odczuwany dyskomfort będzie wyraźnie mniejszy. Wówczas skóra jest także w lepszej kondycji. Podczas okresu można także depilować okolice intymne. Należy pamiętać jedynie, by podczas zabiegu depilacji bikini zabezpieczyć się przy pomocy tamponu, a także zwrócić szczególną uwagę na higienę okolic intymnych przed zabiegiem i tuż po nim.

Gdzie najlepiej iść na depilację?



Gdzie najlepiej iść na depilację?

W salonach (np. Time for Wax) zabiegi wykonuje się przy użyciu gorącego wosku w dwóch odmianach: klasycznego wosku paskowego oraz autorskiego wosku Magic Wax. Jest on oparty na bazie naturalnych składników, w tym wosku pszczelego. Magic Wax przykleja się bezpośrednio do włosków, a nie do skóry. Dzięki temu dyskomfort odczuwany podczas zabiegu jest zdecydowanie mniejszy niż przy tradycyjnej jego odmianie. Jego aplikacja na ciało jest bardzo przyjemna i przypomina delikatny ciepły masaż. Podczas miesiączki, by zminimalizować nieprzyjemne uczucie, warto zdecydować się właśnie na zabieg przy użyciu tej bezbolesnej odmiany.

fot. Materiały prasowe Time for Wax