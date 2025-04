"Brunetki, blondynki ja wszystkie was dziewczynki całować chcę..." mówią słowa znanej polskiej piosenki. Czy odpowiedni kolor włosów zapewni nam powodzenie u płci przeciwnej? I czy kawały o blondynkach mają rację bytu?

Reklama

Zgodnie z najnowszymi badaniami prowadzonymi przez firmę Garnier, blondynki nie są już tak popularne wśród panów jak dawniej. Tak więc, kto teraz jest na topie? Jaki kolor odpowiada znacznej większości płci męskiej? Czy podobają się im krótkie fryzury? Oto dziewięć zaskakujących faktów.

Fot. Rush

1. Zdecydowana większość, czyli 71% mężczyzn, chce być z brunetką bądź szatynką. Głównym czynnikiem tej wysokiej statystyki jest oczywiście sex. Brunetki śmielej wypowiadają się na temat swoich umiejętności oraz częściej kokietują i flirtują. Ciemnowłose piękności w pytaniu o ocenę swoich seksualnych umiejętności, w skali od 1 do 5-ciu, niemal w 90% podawały maksymalną punktację a nawet wykraczały poza nią. Natomiast blondynki i rude skromnie oceniały się poniżej pięciu punktów. Obiektywnie rzecz ujmując chodzi o pewność siebie, bo nic nie jest bardziej seksowne od niej.

Fot. Colour Room, Nars

2. Lśniące włosy dodają atrakcyjności. Około 72% panów jednogłośnie stwierdziło, że błyszczące, zadbane włosy potrafią stać na równi z innymi atrybutami kobiecości. Wniosek? Jeśli masz suche włosy, zacznij je intensywnie nawilżać.

Fot. Loreal

3. Naturalność znowu staje się bardzo popularna wśród panów. Zbyt duże ilości lakieru, żelu bądź innego kosmetycznego utrwalacza są przez nich uważane za zbędne. 30% ankietowanych wyraźnie zaznaczyło opcję dotyczą naturalnego koloru włosów. Nie odpowiadają im intensywne farbowania i balejaże.

Fot. Balmain

4. Długość jest równie istotna. Mężczyźni wolą grube i dłuższe włosy a niemal 50% z nich lubi, gdy subtelnie się falują. Jako najczęstszy przykład podają Jennifer Aniston, trzeba przyznać, iż jej włosy są zawsze piękne i błyszczące. Dla równowagi dodamy, że 43% ankietowanych lubi średnie i krótkie włosy.

Fot. Eric

5. Długie, ale nie za długie. Jak się okazuje nawet w tej kwestii, warto zachować umiar. Zbyt długie włosy np. do pasa stają się aseksualne dla mężczyzn. Najbardziej pożądana długość, to ta sięgająca do linii łopatek. Jest uważana za bardzo seksowną przez 55% mężczyzn.

Fot. Loreal

6. Warkocze, kucyki i asymetria. Co ciekawe, aż 83% ankietowanych zaznaczyło, że warkocze i dziewczęce sploty są dla nich słodkie i atrakcyjne. W krótkich włosach 76% panów opowiedziało się zdecydowanie za asymetrią jaką nosi piosenkarka Rihanna.

Fot. Goldwell

7. Zmieniaj fryzury. To odkrycie należy do jednych z najbardziej zaskakujących. Mężczyźni lubią, gdy kobieta zmienia swoją fryzurę, nosi inne upięcia bądź na przemian - proste i falowane włosy. Generalnie staraj się bawić włosami i śledź trendy, by nie zabrakło Ci inspiracji.

Fot. Eric

8. Nieadekwatnie do punktu 7 - nie zauważają zmian. Tylko co 5-ty ankietowany zauważa różnice w kolorze i ścięciu włosów swojej partnerki. Reszta obawia się wypowiadać, ze względu na przydział tej kategorii do tematów niebezpiecznych. Hmm…

Fot. Bahaus Rock

9. Niezależnie od koloru i długości, mężczyźni uwielbiają przyglądać się, jak bawisz się włosami. Ta czynność aż przez 40% mężczyzn uważana jest za bardzo zmysłową. Co istotne, mężczyźni dostrzegają w tym zachętę do flirtu. I chyba jest to prawda, gdyż kobiety zainteresowane konkretnym mężczyzną dotykają włosów podświadomie, wysyłając zachęcające sygnały.