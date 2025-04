Pionierska niemiecka marka produktów do pielęgnacji - Braun zaprezentowała światu urządzenie Skin i·expert, jedyny w pełni połączony system IPL, który uczy się, dostosowuje i zapewnia spersonalizowane wskazówki w czasie rzeczywistym.

Reklama

Braun Skin i·expert pozwoli Ci osiągnąć szybkie i długotrwałe rezultaty depilacji (nawet do 1 roku gładkiej skóry*), a wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu.

Inteligentny system, który automatycznie dostosowuje moc impulsów świetlnych do odcienia skóry, zapewniając przy tym ciągłe i spersonalizowane wskazówki dotyczące wykonywania zabiegów na poszczególnych partiach ciała w czasie rzeczywistym - oddając tym samym w Twoje ręce decyzję odnośnie redukcji włosów lub ich pozostawienia.

Technologia Skin i·expert IPL została zaprojektowana z myślą o szybkim, bezpiecznym i wygodnym redukowaniu owłosienia. Urządzenie łączy się z aplikacją mobilną, dostarczając spersonalizowanych wskazówek i prowadzi przez cały cykl zabiegów, które wykonamy samodzielnie w domu, a ich efekty będą porównywalne z tymi, które znamy z profesjonalnych salonów kosmetycznych.

• Informacje zwrotne dostarczane w czasie rzeczywistym pomogą Ci w prawidłowym przeprowadzaniu zabiegów na depilowanych obszarach, tak aby uniknąć pominięcia jakiegokolwiek z nich.

• Jedyne** urządzenie z automatycznym dopasowaniem mocy impulsu świetlnego do Twojego unikalnego odcienia skóry i funkcją Skin Check pozwalające osiągnąć najlepsze rezultaty, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

• Nie musisz już martwić się o to, że przegapisz wizytę w profesjonalnym gabinecie, dzięki funkcjom Personal Progress Tracker i Smart Planner. Umożliwiają one śledzenie postępów, automatycznie dostosowując harmonogram sesji i pokazując, ile zabiegów jeszcze pozostało. Dzięki temu z łatwością przejmiesz kontrolę nad swoją podróżą do depilacji za niewielką część kosztów, które wydałabyś na wizytę w salonie.

Braun, spółka zależna Procter & Gamble założona w Niemczech w 1921 roku, oferująca szeroką gamę małych urządzeń gospodarstwa domowego, które łączą w sobie innowacyjne technologie, niezawodną jakość i elegancki design. Są to golarki elektryczne, trymery, urządzenia do depilacji, a także zegarki czy głośniki. Urządzenia marki Braun cieszą się popularnością na całym świecie. Odwiedź www.Braun.pl aby zapoznać się z nowościami oraz szczegółowymi informacjami na temat marki.

* Przy stosowaniu zalecanej procedury. Indywidualne efekty mogą się różnić.

**Technologia współdzielona z Cyden.

Materiał promocyjny marki Braun.