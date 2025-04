Jesień to najlepszy moment, by wykonać trwałą i bezbolesną depilację laserową w domu, dzięki której będziesz mogła cieszyć się gładką i piękną skórą bez włosków. Dlaczego warto zdecydować się na metodę IPL i który produkt wybrać? My pokochałyśmy Depilator BRAUN IPL 3. Za co? Sprawdźcie same!

Reklama

1. Trwałość efektów

Depilator BRAUN IPL 3 to urządzenie, które pozwala na trwałe usunięcie włosków. Wystarczy, że wstępnie ogolisz włoski maszynką, a następnie zastosujesz urządzenie Braun. Laser dociera do cebulek, usypiając je. Już po kilku zabiegach zauważysz znaczącą różnicę, a po 6-12 tygodniach twoje nogi, ręce czy pachy będą całkowicie gładkie na długo.

2. Bezpieczeństwo i dopasowanie do skóry

Urządzenie jako jedyne na rynku jest wyposażone w nową technologię SensoAdapt™, dzięki której samodzielnie rozpoznaje koloryt skóry i dopasowuje intensywność światła. Nie będziesz potrzebować próbników z kolorami skóry jak w przypadku innych urządzeń IPL.

3. Depilacja w domu i wygoda

Depilator BRAUN IPL 3 jest inspirowane profesjonalną technologią IPL, z której korzystają salony kosmetyczne. Ty możesz cieszyć się takim samym zabiegiem w domowym zaciszu, kiedy tylko zechcesz.

4. Szybkość

Wyobrażasz sobie trwałą depilację łydek w 8 minut? Mytak!!. Urządzenie jest bardzo szybkie bo zasilane przez kabel, dzięki czemu utrzymuje stałą moc i pozwala na przeprowadzenie zabiegu bez zbędnych przerw!

5. Bez bólu

Podrażnieniom i wrastającym włoskom po woskowaniu możesz powiedzieć "bye, bye"! Urządzenie do depilacji laserowej Braun emituje ciepłe światło, za pomocą którego usypia włoski i minimalizuje ich odrastanie. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, a nawet przyjemny!

Reklama

Wideo: Test Depilator BRAUN IPL 3