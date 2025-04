Fot. Fotolia

40 lat w dowodzie osobistym i gładkie czoło, brak zmarszczek wokół ust i oczu – tak dziś prezentują się celebrytki. Sekret tkwi w zabiegach botoksem i kwasem hialuronowym. Regularnie korzystają z nich Madonna, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, a także najbardziej rozpoznawalna celebrytka ostatnich lat Kim Kardashian. Dzięki nim są one w stanie nie tylko zachować młodość, ale także zmienić rysy twarzy.

Botoks - na czym polega ten zabieg?

– Zabieg z użyciem botoksu polega na wstrzykiwaniu go w odpowiednie partie twarzy, co powoduje blokadę sygnałów chemicznych pomiędzy nerwami i mięśniami. Mięśnie ulegają rozluźnieniu, a zmarszczki wygładzeniu.

"Efekty zabiegu są widoczne w ciągu 2-3 dni i utrzymują się przez okres ok. czterech miesięcy" – mówi dr Monika Mazur z Body Care Clinic w Katowicach.

Botoks - cena zabiegu

Koszt wstrzyknięcia botoksu w górne partie twarzy tj. czoło poprzeczne, lwia zmarszczka i zmarszczki około oczodołowe, czyli kurze łapki, to ok. 1800 złotych.

Korekcje dolnej partii twarzy za pomocą botoksu lub kwasu hialuronowego, to koszt rzędu 1400 złotych. W jej skład wchodzi wygładzenie powierzchni w okolicach ust, policzków i brody.

− Pomimo szybkości zabiegu oraz związanych z nim efektów, należy pamiętać, że nie każdy może stosować botoks. Odradza się jego wstrzykiwanie kobietom w okresie ciąży i laktacji, osobom uczulonym na składniki leku, bądź chorym i przyjmującym leki.

"Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z lekarzem przed podjęciem decyzji o zabiegu" – dodaje specjalistka z Body Care Clinic.

