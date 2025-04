fot. Halluxmed

Reklama

Czym jest metatarsalgia?



Metatarsalgia to określenie, które dotyczy występowania dolegliwości bólowych po podeszwowej stronie stóp (są one zlokalizowane najczęściej na wysokości stawu śródstopno-paliczkowego II i III).

Schorzenie to najczęściej występuje u kobiet w średnim i starszym wieku.

Metatarsalgia to nie jedna, określona choroba ani grupa chorób, ale wspólna cecha wielu procesów chorobowych, takich jak:

płaskostopie poprzec zne;

palce młotkowate;

podwichnięcie w stawach śródstopno-paliczkowych;

zwichnięcie w stawach śródstopno-paliczkowych;

paluch koślawy z współwystępującą hypermobilnością pierwszej kości śródstopia;

neuralgia Mortona ;

; złamania zmęczeniowe w obrębie kości śródstopia;

w obrębie kości śródstopia; choroby reumatologiczne , np.: reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa;

, np.: reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa; choroby dermatologiczne , np.: łuszczycowe zapalenie stawów;

, np.: łuszczycowe zapalenie stawów; schorzenia ogólnoustrojowe, np.: cukrzyca.

Do powstania metatarsalgii może przyczynić się częste chodzenie w obuwiu na wysokim obcasie jak również w źle dopasowanych butach.

Nasilenie bólu może się zmieniać i dotyczyć jednego miejsca lub kilku miejsc na podeszwowej stronie stopy.

Jak rozpoznać metatarsalgię?



Głównym objawem metatarsalgii jest ból odczuwany po stronie podeszwowej na wysokości stawów śródstopno-paliczkowych, który nasila się w pozycji stojącej, podczas chodzenia, biegania oraz noszenia butów na wysokich obcasach.

Objawom bólowym mogą towarzyszyć: zaburzenia czucia, mrowienie, drętwienie palców stóp.

W większości przypadków pod głowami kości śródstopia występują bolesne modzele.

Zobacz też: Jak leczyć paluch sztywny?

Reklama

Jak wyleczyć metatarsalgię?



By złagodzić ból, można stosować leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, a także okłady z lodu. Należy też – o ile jest to możliwe – odciążyć nogi.

Pamiętaj, by rozciągać mięśnie stopy i ścięgno Achillesa. Używaj wkładek ortopedycznych wykonanych na podstawie indywidualnego badania.

– W przypadku występowania objawów metatarsalgii stosuje się leczenie zachowawcze i operacyjne. Tylko usunięcie przyczyny metatarsalgii może dać trwałą poprawę – mówi dr Błażej Rusin z HalluxMed Klinika Jackowiak.

Jeśli przez dłuższy czas boli cię podeszwa stopy, koniecznie skonsultuj się z lekarzem ortopedą.

Zobacz też: Pedobarografia – jak wykonuje się badanie stóp?