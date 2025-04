„Stosowałam już wszystkie możliwe kuracje”, „Próbowałam już wszystkich diet”, „Nie wiem co jeszcze mogłoby mi pomóc”. Znasz to skądś? Słyszałaś to już kiedyś? Każda z nas próbowała się kiedyś odchudzać. Zgubić przed wakacjami kilka zbędnych kilogramów. Ale czy to w ogóle jest możliwe?

Jak najbardziej jest to możliwe z koncentratami BingoSpa. To preparaty ze skoncentrowaną ilością składników aktywnych używane do profesjonalnej pielęgnacji w warunkach domowych. Jest ich kilka w ofercie. A więc który wybrać?

Koncentraty cynamonowo – kofeinowe to gama produktów, których bazą jest maksymalna ilość olejków: cynamonowego, pomarańczowego, goździkowego i kofeiny, które są jednymi z najskuteczniejszych aktywnych substancji redukujących podskórną tkankę tłuszczową.

Został stworzony do walki z cellulitem. Zawarte w składzie komponenty mają właściwości poprawiające koloryt skóry oraz jej ogólny wygląd. Sprawiają, że skóra jest zdecydowanie lepiej nawilżona, wyraźnie wygładzona, odpowiednio napięta. Lepsze napięcie i elastyczność skóry zmniejsza widoczność „skórki pomarańczowej” – cellulitu.

To najmocniejszy z koncentratów. Wymaga wykonania testu uczuleniowego. Zawiera maksymalną ilość aromatu paprykowego. Polecany również osobom z nadwagą lub po intensywnym odchudzaniu, u których skóra jest mało elastyczna, przesuszona, ze skłonnością do wiotczenia.

Olej arganowy w składzie posiada intensywne własności antyoksydacyjne, dzięki czemu chroni skórę przed zniszczeniami powodowanymi czynnikami zewnętrznymi. Wspomaga również regenerację bariery hydrolipidowej naskórka oraz gwarantuje odpowiednie nawodnienie, elastyczność, odżywienie i odnowę komórkową.

W produkcie zostało wykorzystane natłuszczające oraz nawilżające działanie czekolady na skórę. Kofeina zawarta w ziarnach kakaowca - modeluje sylwetkę. Dodatkowo, zmniejsza obrzęki, ujędrnia, odżywia, poprawia koloryt skóry oraz spowalnia procesy starzenia.

Dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się właściwości aktywnych składników redukujących tkankę tłuszczową i komórek macierzystych z pomarańczy, pozytywnie oddziałujących na niedoskonałości skóry spowodowane cellulitem, koncentrat ujędrnia skórę, nawilża ją i wygładza.