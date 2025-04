#beeYOPE 2021. Wspieramy pszczoły - zgłoś swoją klasę!

Wiosna oznacza, że najwyższa pora na kolejną edycję #beeYOPE – akcji, w której już od czterech lat wspieramy dzikie pszczoły. Jak co roku, wysiewamy łąki i rozdajemy nasiona wszystkim, którzy kupują kosmetyki z serii Kwiat lipy. Każdy może dołączyć do #beeYOPE i razem z nami pomagać pszczołom. Wspólnie wysiejemy nawet 10 tysięcy m2 łąk, ale to nie wszystko!