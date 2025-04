Balsam nawilżający do ciała OILLAN, cena: 35 zł

Napięta, łuszcząca i sucha skóra? Z balsamem od marki CeraVe szybko zapomnisz o problemie. Opracowany we współpracy z dermatologami, nawilży nawet najbardziej suchą skórę. Jest hipoalergiczny i bezzapachowy. W składzie m.in. kompleks ceramidowy i kwas hialuronowy.

Balsam nawilżający do ciała CeraVe, cena: ok. 49 zł

Głęboko nawilżającą emulsję do ciała od marki Neutrogena pokochają szczególnie wrażliwcy. Delikatna dla skóry, ale silna w działaniu. Nawilża na długo, koi i regeneruje. Dzięki kremowej, nietłustej konsystencji szybko się wchłania i nie pozostawia lepkiej warstwy.

Głęboko nawilżająca emulsja do ciała, Neutrogena, cena: ok. 21 zł

Twoja sucha skóra krzyczy „ratunku”? Na pomoc przychodzi balsam nawilżający AA Help. Szybko złagodzi uczucie dyskomfortu i przywróci jej zdrowy, promienny wygląd. Będzie gładka, nawilżona i niesamowicie miękka.

Balsam nawilżający do ciała, AA Help, cena: ok. 24 zł

Mleczko nawilżające do ciała, NIVEA, cena: ok. 24 zł

Tani i bardzo skuteczny balsam do ciała znajdziecie tez na półkach w drogeriach Rossmann. Idealny dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.

Balsam nawilżający do ciała, ISANA, cena: ok. 12 zł

7 z 10

fot. Materiały prasowe

Balsam nawilżający do ciała Urearepair Plus, Eucerin, cena: ok. 90 zł