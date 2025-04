Balsamy i masła do ciała to kosmetyki, które nawilżą i zregenerują skórę. Dlatego warto pamiętać, aby zawsze mieć go w swojej kosmetyczce. Jak znaleźć ten, który będzie zaspokajał wszystkie potrzeby skóry? To bardzo ciężkie, ale może zadanie ułatwi nasza galeria? Znalazły się w niej najlepsze balsamy i masła do ciała, jakie miałyśmy okazję testować!

Reklama

Jaki balsam do ciała wybrać?

Nasza skóra potrzebuje nawilżenia przez cały rok, dlatego tak ważne jest regularne stosowanie balsamu do ciała. Dlatego niech jego używanie stanie się waszym codziennym rytuałem. Każdego dnia po kąpieli wmasujcie w skórę odżywczy lub nawilżający balsam. Możecie przy tym zrobić sobie delikatny masaż. Kosmetyk wcierajcie okrężnymi ruchami, zaczynając od stóp i kierując się ku górze.

W naszym subiektywnym zestawieniu znalazło się 8 produktów, które możemy polecić z czystym sumieniem. Jednak wśród nich ciężko wskazać faworyta, każdy z nich ma inne działanie i każdy lubimy za coś innego.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Kosmetyczny hit, który pokochały Polki

16 kosmetycznych hitów, które powinnaś znać

8 najlepszych kredek do oczu