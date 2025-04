Balsamy BB i CC to idealne rozwiązanie na kilka chwil przed wielkim wyjściem zwłaszcza wtedy, jeśli wcześniej nie miałaś czasu na odpowiednią pielęgnację. Skóra w kilka chwil nabierze pięknego kolorytu a wszelkie niedoskonałości znikną w mgnieniu oka! W naszej galerii znajdziesz 9 najlepszych balsamów BB i CC do ciała.

Jak działa balsam BB i CC do ciała?

Balsamy BB i CC do ciała działają dokładnie tak samo, jak te do twarzy - skóra natychmiast po nałożeniu zyskuje zdrowy koloryt, jak muśnięta słońcem.

Niedoskonałości takie jak siniaki, rozstępy i pajączki zostają zakamuflowane. Mniej widoczny staje się również cellulit. Dodatkowo, dzięki ciemniejszemu kolorytowi ciało optycznie wygląda na szczuplejsze, zgrabniejsze i bardziej jędrne.

Większość produktów zawiera połyskujące drobinki, które dodatkowo nabłyszczają i rozświetlają ciało. Skóra wygląda na bardziej promienną i piękniejszą.

Jak stosować balsam BB i CC do ciała?

Większość balsamów koloryzujących do ciała ma lekką konsystencję, która błyskawicznie się wchłania, dzięki czemu nie pozostawiają śladów na ubraniach. Niektóre z nich warto jednak kłaść na wcześniej nawilżoną skórę, szczególnie jeśli masz ją mocno przesuszoną - będziesz mieć wtedy pewność, że nie powstaną nieestetyczne smugi i plamy.

Przed pierwszym użyciem warto wykonać peeling ciała oraz próbę na skórze - produkty dzielą się na mocno kryjące, niemal tak silnie jak pokłady i te, które tylko delikatnie korygują wygląd skóry.

Balsamy BB i CC do ciała możesz stosować samodzielnie albo dodać tylko odrobinę do ulubionego kosmetyku do ciała, szczególnie wtedy, jeśli zależy ci na bardzo naturalnym efekcie.

