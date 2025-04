Z okazji 50-lecia marki Oriflame w nasze ręce trafił kultowy krem Tender Care, od którego wszystko się zaczęło. 3 redaktorki z Polki.pl przetestowały go i specjalnie dla was dzielą się swoimi opiniami. Jak wypadł redakcyjny test?

Krem stworzony jest na bazie sprawdzonej formuły, która jest delikatnie pachnąca, zawiera naturalny wosk pszczeli oraz witaminę E. Koi skórę i przywraca jej elastyczność - nawilża i poprawia barierę ochronną. Można ją stosować zarówno na usta, jak i całe ciało. Krem Tender Care od Oriflame jest jednym z ulubionych kosmetyków klientek marki. A teraz, w związku z jakże wyjątkowym jubileuszem, krem dostępny jest w pięknym, złocistym opakowaniu i promocyjnej cenie!

Do testu przystąpiły Magda, Agata i Karolina. Każda z nich ma inny rodzaj skóry. Magda ma cerę mieszaną, ale najbardziej newralgicznym miejscem są usta, które często pierzchną. Agata cierpi z powodu suchej skóry, a Karolina skłonnej do podrażnień.

- Magda, redaktor Polki.pl