Ciało zawsze wygląda apetyczniej i smuklej jak jest delikatnie opalone niż zupełnie blade. Jeśli nie lubicie się opalać, lub nie możecie doczekać kiedy pojawi się pierwsza opalenizna, możecie sięgnąć po samoopalacze lub... balsamy brązujące pod prysznic! Brzmi dziwnie? Sprawdźcie jak działają!

Balsam pod prysznic stopniowo nadaje skórze naturalny, świetlisty odcień opalenizny. Zapewnia efekt skóry muśniętej słońcem, którego intensywność uzależniona jest od ilości użyć. Balsam nadaje skórze równomierny, złocisty koloryt bez smug. Idealnie nadaje się dla tych z was, które dopiero zaczynają swoją przygodę z samoopalaczami. Co więcej, dzięki temu, że po paru minutach zmywamy go z ciała, nie ulatnia się specyficzny, często nieznośny zapach samoopalacza. To chyba największa zaleta balsamów brązujących pod prysznic.

Dzięki specjalnej formule idealnie rozprowadza się na mokrej skórze, zapewniając wygodną i precyzyjną aplikację. Działanie samoopalacza na skórze naturalnie rozpocznie się po kilku godzinach od zastosowania. Najlepiej stosować go dzień po dniu. Optymalny efekt osiąga się po 4-5 użyciach.

Jak używać?

Umyj ciało i spłucz je tak, jak to robisz zazwyczaj

Rozprowadź balsam równomiernie na wilgotnej skórze

Spłucz ponownie

Osusz delikatnie skórę ręcznikiem i ubierz się

balsam Lancaster, cena 99 zł balsam St.Tropez, cena 129 zł balsam Lirene, cena 18,90 zł

