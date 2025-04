Balsam brązujący - na pewno każda z Was miała już z nim doczynienia. Opalenizna w tubce to najbezpieczniejszy sposób na piękny, złocisty kolor skóry. Co prawda, jest z nią trochę kłopotu, ale wystarczy znać parę trików, a stosowanie balsamów brązujących stanie się dziecinnie proste.

Po pierwsze, nawet do takiego opalania, skórę trzeba dobrze przygotować. Zacznij od dokładnego peelingu całego ciała. Następnie wetrzyj w ciało lekki, nawilżający balsam (dzięki niemu późniejsze wsmarowywanie kremu brązującego będzie o wiele prostsze). Odczekaj aż kosmetyk się wchłonie i zacznij nakładać balsam brązujący. Jeśli masz jasną skórę - wybierz balsam, który nie tylko jest przeznaczony dla bladej karnacji, ale również jest na nim napisane "stopniowa opalenizna". Taki kosmetyk działa delikatniej i po wchłonięciu nie pozostawi smug na ciele.

Warto wybierać balsamy z drobinkami, dzięki którym skóra wygląda jeszcze bardziej apetycznie. Niektóre z kosmetyków mają także dodatkowe działania wyszczuplające, zwalczające cellulit albo odmładzające.

