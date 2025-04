Są takie sytuacje, kiedy nie czujemy się sobą. Stres, obawa, że coś pójdzie nie tak i ogólny lęk bywają przytłaczające. Jeśli zastanawiasz się, jak odzyskać równowagę, to mamy kilka cennych wskazówek.

Podpowiadamy jak poczuć się komfortowo podczas okoliczności, powszechnie uważanych za stresujące.

1. Praca lub szkoła

Fot. Adobe Stock

Miejsca, w których stale ktoś nas ocenia, stawia nowe zadania lub podnosi poprzeczkę, mogą rodzić poczucie lęku. Nie bez powodu mówi się o syndromie poniedziałku, czyli Monday Blues. Perspektywa powrotu do obowiązków bywa trudna, ale do przetrwania. Jak poczuć komfort w szkole lub pracy? Wielu coachów proponuje, by wprowadzić do swojego życia te zasady.

Nie przenos pracy do domu.

Wieczorem odpoczywaj i relaksuj się.

„Nagradzaj się” po ciężkim dniu. Idź na kawę z przyjaciółkami, przygotuj pyszną kolację lub wieczorem urządź sobie domowe SPA.

Weekendy potraktuj jak czas błogiego relaksu. Wtedy nie myśl o pracy.

Odpoczywaj aktywnie, by czas nie uciekł ci przez palce.

Traktuj tydzień w pracy jako całość. Nie zakładaj, że poniedziałek i środa będą najtrudniejsze. Po prostu wykonuj swoje obowiązki.

Myśl o pracy, jak o możliwości rozwoju i poznania nowych ludzi, a nie jak o miejscu, gdzie mają spotkać cię zadania i kary.



2. Miesiączka

Fot. Materiały prasowe

Jak zadbać o komfort podczas miesiączki? To pytanie zadaje sobie niejedna z nas, szczególnie gdy chcemy wyglądać elegancko, a okres sprawia, że czujemy się mało przyjemnie. Dodatkowy ból tylko potęguje uczucie dyskomfortu. W „te dni" nie zapomnij o właściwej higienie i ochronie.

Poznaj system 4freedom zones – 4 stref komfortu – zaprojektowanych dla twojej wygody:

Okrywa Extra Soft lub Silky Drai

Podpaski Bella są wyjątkowo miękkie, dzięki czemu nie podrażniają. Wszystko za sprawą włókniny Extra Soft oraz superchłonnej siateczki Silky Drai, które gwarantują długotrwały komfort Air

Oddychająca warstwa spodnia zapewnia swobodny przepływ powietrza, pomagając ci w utrzymaniu odpowiedniej higieny strefy intymnej 2 Side Protection

Większe o 30%* osłonki boczne jeszcze lepiej chronią twoja bieliznę i ograniczają przesuwanie się podpaski.

* w porównaniu do dotychczasowych podpasek Bella Perfecta Ultra Abso Core

Specjalna warstwa gwarantuje wysoką chłonność oraz poczucie suchości, a ty czujesz się świeżo i kobieco.

Fot. Materiały prasowe

Podpaski występują aż w 4 kształtach, dzięki czemu dopasujesz je do swoich potrzeb.

Regular - to klasyczna opcja, która nie posiada osłonek bocznych Regular z osłonkami bocznymi Maxi - polecane przy bardziej obfitych krwawieniach oraz dla kobiet, preferujących dłuższe podpaski (szczególnie w części tylnej) Night - podpaski idealne na noc. Zapewniają świeżość, komfort i wyjątkowo długą ochronę

3. Nowe otoczenie

Fot. Adobe Stock

Zmieniasz szkołę, pracę, a może miejsce zamieszkania? Wszyscy wiemy, ile stresu niesie ze sobą rozłąka z tym, co dobrze znane. Jak zaaklimatyzować się w nowej sytuacji i jak przyzwyczaić się do nowego otoczenia?

Bądź sobą i nikogo nie udawaj. Twoi nowi przyjaciele ze szkoły, współpracownicy czy sąsiedzi powinni zaakceptować cię taką, jaką jesteś.

Otwórz się na innych i pozwól im wejść do twojego życia oraz twojej strefy komfortu. Jeśli będziesz się zamykać, udawać niedostępną, niekoleżeńską lub niezainteresowaną nowymi ludźmi, to niestety może się okazać, że oni zaczną cię ignorować.

4. Życiowy sprawdzian

Fot. Adobe Stock

Może to być klasówka, kolokwium, sesja egzaminacyjna, trudna prezentacja w pracy czy publiczne wygłoszenie referatu. Jest niewielu śmiałków, którzy twierdzą, że w takich sytuacjach czują się jak ryba w wodzie. Z reguły mam do czynienia ze sporym lękiem. Jak się okazuje, możesz odzyskać utracony komfort. Jak?

Przygotuj się. Nauka przed testem, przygotowanie prezentacji czy przemowy to klucz do sukcesu. Jeśli wiesz, że zrobiłaś wszystko, co w twojej mocy, by wypaść jak najlepiej, to niepewność sama odejdzie.

Stresuj się, to ci dobrze zrobi. TAK! Stres działa przecież motywująco. To pewnego rodzaju adrenalina, która powoduje, że wspinamy się na wyżyny swoich możliwości.

Zadbaj o siebie. Zjedź śniadanie, napij się pysznej kawy lub herbaty, wybierz wygodne ubranie i buty, jeśli masz miesiączkę postaw na sprawdzone podpaski, np. Bella Perfecta Ultra. Zobaczysz, wtedy nic cię nie zaskoczy, a ty pozostaniesz spokojna.

