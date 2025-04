Już od 7 grudnia w sieci Biedronka dostępne będą trzy wyjątkowe produkty od BaByliss Paris, jednej z najpopularniejszych na świecie i w Polsce marek ze świata stylizacji. Produkty do układania włosów oraz depilator świetlny IPL będą dostępne w sieci Biedronka do 20 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Delikatne loczki, perfekcyjne loki, romantyczne fale...

Wystylizowanie idealnych loków to marzenie wielu kobiet, ale osiągnięcie perfekcyjnych fal to wcale nie takie proste zadanie. Z pomocą przychodzą nam wtedy specjalne akcesoria, takie jak lokówka Fashion Curl Secret od BaByliss Paris. Dzięki niej będziemy mogli stworzyć na naszych włosach taki efekt, jaki chcemy – delikatne lub perfekcyjne loczki albo romantyczne fale. Sami możemy wybrać temperaturę, a nasze włosy pozostaną błyszczące i zdrowe. Całości natomiast dopełnia nowoczesna stylistyka lokówki, która dostępna jest w trzech ciekawych wersjach kolorystycznych: turkusowej, fioletowej i różowej. Lokówki Fashion Curl Secret model C904PE, C903PE oraz C905PE możemy kupić w Biedronce w wyjątkowej cenie 199 zł.

Proste włosy – prosta sprawa

Jak uzyskać wymarzony look w kilka chwil? Najłatwiej będzie można to zrobić z nowoczesną szczotką do włosów, która zapewnia nienapuszoną fryzurę i wygładza włosy. Ten produkt to podgrzewana szczotka prostująca HSB100E marki BaByliss Paris. Urządzenie doskonale prostuje włosy dzięki specjalnej, prostokątnej konstrukcji. Dzięki podwójnej jonizacji włosy nie puszą się, pozostając delikatne i lśniące. Szczotka ma trzy poziomy temperatury (160°C / 180°C / 200°C), dlatego sprawdzi się zarówno u posiadaczek delikatnych i cienkich włosów, jak i u tych, których włosy są grube i kręcone. Model ten dostępny jest w pięknym metalicznym różowym kolorze w atrakcyjnej cenie: 199 zł.

Idealna depilacja, czyli diabeł tkwi w szczegółach

Technologia IPL to innowacyjna metoda depilacji, która opiera się na systemie impulsów świetlnych. Depilatory IPL emitują wiązki świetlne o różnej długości fal. Promienie wnikają pod skórę, a gdy napotykają melaninę włosów – niszczą ją. Metoda jest całkowicie bezbolesna i bezpieczna.

W sklepach Biedronka dostępny już jest depilator świetlny IPL BaByliss Homelight G933E w cenie 444 zł. Model ten jest bezpieczny, szybki i precyzyjny. Dodatkowo aplikacja "Homelight Connected" zapewnia pełną personalizację zabiegu.

Skorzystacie z tej promocji? My już nie możemy się doczekać!