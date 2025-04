Marka Avène proponuje linię produktów, której zadaniem jest dbać i chronić atopową i suchą skórę skłonną do podrażnień. XeraCalm A.D to innowacyjna gama emolientów, oparta na wyjątkowym biotechnologicznym składniku aktywnym I-Modulia wywodzącym się z naturalnej i legendarnej Wody termalnej Avène. W składzie dermokosmetyków jest również Cer-Omega – kompleks ceramidów, który nawilża i odbudowuje barierę hydrolipidową. Działanie obu składników potwierdzono na grupie 7 000 pacjentów na całym świecie. Zostało więc udowodnione, że XaraCalm A.D:

przywraca równowagę flory bakteryjnej,

regeneruje i odżywia,

przywraca komfort i ukojenie,

działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo.

XeraCalm A.D to wyjątkowe na skalę światową kosmetyki sterylne. Dla zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka uczuleń zredukowano ich skład jedynie do niezbędnych składników, szanujących mikrobiom skóry. W preparatach XeraCalm A.D nie ma więc konserwantów i substancji zapachowych.

Seria Avène XeraCalm A.D:



Avène XeraCalm A.D - koncentrat kojący

Preparat wskazany dla skóry narażonej na intensywne swędzenie i wyprysk atopowy. Natychmiast łagodzi uczucie intensywnego swędzenia i podrażnienia. Zmniejsza suchość skóry, swędzenie, zaczerwienienie i podrażnienia spowodowane nadmierną reaktywnością skóry. Przeznaczony dla całej rodziny.

To pielęgnacja typu SOS – pomaga na intensywnie swędzące powieki, twarz oraz inne miejsca na ciele oraz zapobiega nawrotom intensywnej suchości skóry.

Avène Xera Calm A.D – balsam uzupełniający lipidy do twarzy i ciała



Balsam uzupełniający lipidy został opracowany z myślą o problemie intensywnie suchej skóry u niemowląt, dzieci i dorosłych. Do stosowania na skórę skłonną do atopowego zapalenia skóry, skłonną do podrażnień, zaczerwienień oraz swędzenia wywołanego nadmierną suchością, oraz na skórę suchą z natury.

Formuła XeraCalm A.D balsamu uzupełniającego lipidy została opracowana przy zastosowaniu minimalnej liczby składników. Zmniejsza uczucie świądu wywołane suchością oraz koi zaczerwienienia i podrażnienia spowodowane nadreaktywnością skóry. W efekcie skóra jest ukojona, odzyskuje komfort i miękkość.

Avène Xera Calm A.D – oczyszczający olejek do ciała uzupełniający lipidy

Formuła olejku została opracowana przy zastosowaniu minimalnej liczby składników. Delikatna baza myjąca nie zawiera mydła. Olejek oczyszcza skórę i chroni ją przed wysuszającym działaniem wody. Skóra odzyskuje komfort i staje się bardziej miękka. Preparat nie szczypie w oczy. Nie zawiera substancji zapachowych. Przebadany dermatologicznie, okulistycznie i ginekologicznie.

