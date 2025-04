AZS - to powinnaś wiedzieć

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła i uciążliwa dolegliwość o nawrotowym charakterze. Jest dziedziczna, powodują ją najczęściej alergeny. Do jej powstania mogą też przyczynić się czynniki drażniące, środowiskowe, immunologiczne czy psychologiczne. Charakteryzuje się suchą, swędzącą i skłonną do podrażnień skórą. AZS pojawia się zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Szczególnie narażony na podrażnienia jest młody, delikatny naskórek - stąd też zachorować może już niemowlę przed 6 miesiącem życia.

Reklama

Jak rozpoznać atopowe zapalenie skóry?

Przede wszystkim należy dokładnie obserwować skórę dziecka. Jeżeli jest sucha, szorstka i łuszcząca się, a malec często płacze bez powodu - mogą to być pierwsze objawy AZS. Jeżeli będą występować miejscowo, można zakwalifikować je do łagodnych oznak choroby. Gorzej, jeśli na całym ciele wystąpią grudki, krostki, mocne zaczerwienienia i podrażnienia. Świadczy to o ostrych i rozległych objawach choroby. Oprócz zmian skórnych pojawiają się także płaczliwość i problemy z zasypianiem. Niezależnie od przyczyny, rozległości i stopnia zaostrzenia AZS, należy skonsultować się z lekarzem. W zaciszu swojego domu możesz zadbać o właściwą i bezpieczną pielęgnację, która w znacznym stopniu może przynieść niemowlęciu ulgę.

Kąpiel, która koi

Co można zrobić, by we własnym zakresie pomóc swojemu dziecku? Przede wszystkim dbać o odpowiednie nawilżenie jego skóry. Stosowanie kremów, maści i olejków powinno być na porządku dziennym. Większość z nich można kupić w aptece bez recepty. Najlepiej wybierać preparaty kompatybilne ze skórą, czyli takie, których składniki naśladują naturalny skład bariery lipidowej. Do kąpieli konieczne są specjalistyczne preparaty o odpowiednim pH. Powinny zawierać przede wszystkim natłuszczające emolienty i witaminę E. Do mycia niemowląt ze skórą atopową najlepiej stosować kosmetyki stworzone specjalnie do AZS. Szczególnie polecana jest natłuszczająca baza do kąpieli z kuracji dermatologicznej AZS marki ziaja med. Kosmetyk delikatnie oczyszcza skórę i pomaga utrzymać odpowiedni stopień nawilżenia. Koi podrażnienia i przynosi ulgę.

Materiał powstał we współpracy z marką Ziaja