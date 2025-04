Atopowe Zapalenie Skóry to przewlekła, zapalna i nawracająca choroba skóry. Szacuje się, że pierwsze objawy tego schorzenia pojawiają się już u 85% dzieci przed ukończeniem 5. roku życia. Zdarza się jednak, że AZS diagnozuje się u osób dorosłych. Co więcej, badania potwierdzają, że atopia dotyka co 5 osobę na świecie.

Pomimo tego, że dla wielu z nas AZS nadal wydaje się problemem nie do przejścia, to prawda jest taka, że z atopią można normalnie żyć i funkcjonować. Podstawą jest poznanie przyczyn tego schorzenia, profilaktyka i odpowiednia pielęgnacja.

Atopowe Zapalenie Skóry - poznaj przyczyny

Na twojej skórze pojawiają się czerwone plamki? Dodatkowo odczuwasz swędzenie? To może być Atopowe Zapalenie Skóry. Dlaczego ta choroba dotyka właśnie ciebie lub twoich najbliższych? Oto główne przyczyny:

Genetyka - dermatolodzy twierdzą, że to wada genu powiązanego z białkiem skóry – filagryną sprawia, że AZS ma szansę na rozwój.

Środowisko - zanieczyszczenia i smog również mogą doprowadzić do pojawienia się AZS

Alergie pokarmowe

Stres

Używanie niewłaściwych kosmetyków

Nie tylko zaczerwienienie! Poznaj 5 objawów Atopowego Zapalenia Skóry

Żeby stwierdzić AZS warto obserwować zmiany na skórze. Poniżej wymieniamy najważniejsze oznaki tej choroby:

świąd

krostki

bardzo sucha skóra

skóra z zaburzoną równowagą hydro-lipidową

podrażnienie i zaczerwienienie

zmiany grudkowo-krostkowe

Przebieg AZS

Przebieg Atopowego Zapalenia Skóry zależy od wieku, a także sposobu pielęgnacji. Dermatolodzy wymieniają dwie fazy AZS. Pierwsza - ostra - charakteryzuje się silnym swędzeniem pieczeniem, rumieniem, wysypką, strupami i świądem. Faza przewlekła również związana jest ze swędzeniem, ale często rumień nie pojawia się wcale lub jest praktycznie niewidoczny.

Jak leczyć Atopowe Zapalenie Skóry?

Niestety, nie ma sposobu na całkowite wyleczenie AZS. Możesz jedynie załagodzić objawy tego problemu. Jak? Przede wszystkim zastanów się, co może być główną przyczyną tego schorzenia w Twoim przypadku i postaw na odpowiednią pielęgnację.

Tego unikaj przy Atopowym Zapaleniu Skóry:

alergenów

nieodpowiednich produktów pielęgnacyjnych

żywności o potencjale alergennym, np. białka mleka krowiego, ryb i skorupiaków, jajek, pszenicy,

orzechów, kakao, miodu, cytrusów

niekorzystnych czynników środowiskowych

długich, gorących, przesuszających skórę kąpieli

przegrzewania ciała syntetycznymi, sztucznie barwionymi tkaninami

stresu

Jak pielęgnować skórę z AZS?

Dobierz odpowiednie kosmetyki. To właśnie one pomogą odbudowywać naturalną barierę ochronną skóry, załagodzą świąd i zaczerwienienie.

Jeśli twoja skóra jest sucha i ma tendencję do łuszczenia się, to pomyśl o odpowiedniej emulsji. My polecamy natłuszczającą emulsję do ciała z linii ZIAJA MED kuracja dermatologiczna AZS. Kosmetyk regeneruje naturalną barierę hydrolipidową naskórka. Działa zmiękczająco, nawilża, zmniejsza suchość i szorstkość skóry. Redukuje też skutki świądu - nadmierne swędzenie, pieczenie i zaczerwienienie. Dodatkowo skutecznie łagodzi podrażnienia i zapobiega ich nawrotom.

