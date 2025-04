Doskonały pomysł na regenerację włosów zniszczonych farbowaniem i intensywną stylizacją

Przed wami szampon intensywnie regenerujący L’biotica BIOVAX Opuntia Oil & Mango - świetne rozwiązanie na wzmocnienie zniszczonych włosów. Zimą włosy narażone były na szkodliwe działanie powietrza i zanieczyszczeń, zaś latem będą musiały zderzyć się ze szkodliwą temperaturą, suchym powietrzem i promieniami słonecznymi. Zatem jak zregenerować je przed latem?

Przygotowując nową serię L'biotica BIOVAX Opuntia Oil & Mango, L'biotica czerpała z bogactw natury. Wyjątkowe właściwości oleju z opuncji zainspirowały markę do stworzenia produktów, dzięki którym zniszczone i bardzo zniszczone włosy nabiorą zdrowego połysku oraz jedwabistej gładkości. Regularne stosowanie zapewni Twoim pasmom intensywną regenerację i zdrowy wygląd.

Sekret pięknych włosów? Bogactwa natury!

Opuncja figowa (Opuntia ficus-indica) jest to gatunek kaktusa, pochodzący z Meksyku. Uprawia się ją również w innych krajach, charakteryzujących się ciepłym klimatem, np. na południu Europy czy w Maroko.

Owoce mają owalny kształt, przyjmują różne barwy, od zielonej i żółtej, poprzez pomarańczową do czerwonej. Skórka opuncji jest dość twarda, zaopatrzona w wypustki. Miąższ ze środka jest natomiast miękki, soczysty z dużą ilością, drobnych, czarnych nasion. To właśnie one są źródłem ‘bogactwa’.

Mango i opuncja figowa

L’biotica BIOVAX Opuntia Oil & Mango

Olej z opuncji figowej należy do najdroższych i najbardziej luksusowych olejów kosmetycznych na świecie. Do wyprodukowania 1 litra oleju z potrzeba ok. 1 miliona pestek, pieczołowicie wydobywanych z owoców o łącznej masie ok. 500 kilogramów. Proces ekstrakcji oleju, polegający na tłoczeniu na zimno, jest niezwykle żmudny i mało wydajny. Po wysuszeniu na słońcu, pestki opuncji stają się bardzo twarde i zawierają tylko ok. 6% składników tłuszczowych! Warto się jednak "wysilić", ponieważ olej z opuncji, ze względu na swoje unikalne właściwości, znajduje szerokie zastosowanie w dermokosmetyce i w pielęgnacji włosów.

Olej z opuncji zawiera bogactwo składników odżywczych:

witaminę C,

kwas linolowy Omega 6, który doskonale nawilża, nawadnia i uelastycznia

wzmacnia warstwę lipidową,

fitosterole, regulujące procesy wewnątrzkomórkowe, wzmacniające barierę naskórka i hamujące utratę wody,

gamma tokoferol (wit. E), silnie antyoksydacyjny, chroniący przed działaniem wolnych rodników i hamujący procesy starzenia komórek.

W skład linii, zapewniającej lipidową odbudowę włosów, wchodzą:

Od lewej: Szampon intensywnie regenerujący OPUNTIA OIL & MANGO (także butelka z wygodną pompką, poj. 400 ml), maska intensywnie regenerująca OPUNTIA OIL & MANGO (także saszetka podróżna 20 ml), odżywka ekspresowa OPUNTIA OIL & MANGO, balsam odbudowujący OPUNTIA OIL & MANGO nowość w ofercie BIOVAX

