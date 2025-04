Gładkie nogi i pachy to twoje marzenie? Męczy cię depilacja maszynką i cierpisz z powodu podrażnień? Rozwiązaniem może być sięgnięcie po depilator elektryczny. Agnieszka Kaczorowska – Pela pokazała na swoim Instagramie, jak używa właśnie takiego urządzenia. Tancerka zachwala je, a my sprawdziliśmy, jaki model wybrała!

Reklama

Jakiego depilatora używa Agnieszka Kaczorowska – Pela?



Celebrytka zdecydowała się na innowacyjny model Silk-épil 9 Flex marki Braun. Co wyróżnia ten depilator? Jest to pierwsze tego typu urządzenie z całkowicie ruchomą głowicą. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, depilator dostosowuje się do powierzchni skóry, zapewniając precyzyjne usuwanie włosków nawet z najtrudniejszych okolic, takich jak na przykład kolana.

Zaletą depilatora Silk-épil 9 Flex jest też wodoodporność. Bez problemu można zabrać go pod prysznic lub do wanny, dzięki czemu usuwanie włosków jest praktycznie bezbolesne. To świetne rozwiązanie dla kobiet z wrażliwą skórą, którą podrażnia depilacja woskiem czy maszynką oraz dla blondynek, które nie mogą, ze względu na jasne włosy, korzystać z depilacji laserowej. Co równie ważne, po Silk-épil 9 Flex warto sięgnąć, kiedy nie ma się dużego doświadczenia w tej metodzie usuwania zbędnego owłosienia. Urządzenie wyposażone jest w specjalną lampkę i czujnik, które kontrolują nacisk na skórę, zapewniając bezpieczeństwo i komfort przeprowadzonego zabiegu. Pęsety depilatora wyłapują włoski o długości 0,5 mm, a efekt utrzymuje się nawet do 4 tygodni.

Braun Silk-épil 9 Flex, którego używa Agnieszka Kaczorowska-Pela, to świetne rozwiązanie dla kobiet chcących zadbać również o skórę twarzy. W skład zestawu wchodzi też szczoteczka do czyszczenia twarzy z wymiennymi nakładkami oraz druga głowica do depilatora, która pozwala na precyzyjne usuwanie włosków z delikatnych obszarów, takich jak pachy czy bikini.

Skusicie się na wypróbowanie modelu, który poleca Agnieszka?

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Braun.