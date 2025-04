Życie na swoich zasadach: przepis na szczęście

Zastanawiałaś się kiedyś, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś każdą decyzję podejmowała w zgodzie ze sobą? W natłoku codziennych obowiązków tak często stawiamy siebie i własne potrzeby na ostatnim miejscu... A przecież wcale nie musi (i nie powinno) tak być. W końcu dopiero w wersji spełnionej, wypoczętej i zrelaksowanej jesteśmy w stanie czerpać prawdziwą radość z życia, obdarzając swoim szczęściem najbliższych. Brzmi jak truizm, ale ciężko się z tym nie zgodzić.

To co? Czas na zmiany!

Zmiany, które wcale nie muszą być spektakularne. Czasem nawet pozornie błahe decyzje są w stanie odczuwalnie odmienić nasze życie. Na lepsze, rzecz jasna.

Najpierw odpowiedz sobie na pytanie, czym dla ciebie jest komfort (fizyczny, psychiczny, emocjonalny itd), a także jak definiujesz poczucie bezpieczeństwa i spełnienia, następnie zrób wszystko, żeby dążyć do tego stanu. W przypadku każdej z nas odpowiedzi oczywiście będą brzmieć inaczej. Warto też mieć na uwadze, że nasze potrzeby zmieniają się na konkretnych etapach życia czy... w trakcie określonej fazy cyklu.

Znajdź dla siebie minimum 30 minut (a najlepiej godzinę!) w ciągu dnia. W tym czasie zrób coś, co naprawdę sprawia ci przyjemność: praktykuj jogę, medytuj, śpiewaj, tańcz, gotuj, spaceruj albo pozwól sobie na odkrycie nowej pasji.

Nie zapominaj też o dbaniu o wartościowe relacje. W końcu bardzo często to bliscy napędzają nas do działania, dodając pozytywnej energii. Odżywiaj się zdrowo (możliwie najbardziej ogranicz przetworzone jedzenie) i nawadniaj się. A pozostając przy tematyce zdrowotnej - nie zapominaj o regularnych badaniach! Rób sobie coroczny "przegląd" - analogicznie to tego, jak dbasz o swój samochód. Ogranicz korzystanie z elektroniki w ciągu dnia (wiemy, że to wcale nie jest takie proste, ale może warto dwie godziny przed snem włączyć w telefonie tryb "nie przeszkadzać"?). I last but not least... Zadbaj o higienę snu. Podpowiadamy - nie da się "wyspać na zapas" w weekend, sprawdziłyśmy to.

Te wszystkie elementy są w stanie naprawę odmienić jakość twojego życia. Nie wierzysz? Sprawdź! Bądź dla siebie największym, najcenniejszym skarbem, a gwarantujemy, że będzie się żyło lżej nie tylko tobie, ale również twoim najbliższym.

