W każdej z nas drzemie niezwykły potencjał. Potrafimy łączyć wiele ról jednocześnie i zasługujemy na piękny wygląd każdego dnia. Zadbane nogi są jednym z naszych największych kobiecych atrybutów i dzięki maszynkom Gillette Venus Classic i Gillette VenusOceana są w zasięgu każdej z nas! Skuteczność produktów marki Gillette Venuspotwierdza,aż 85% konsumentek, które miały okazję przetestować produkty Gillette Venus.

My kobiety wiemy, że depilacja to podstawa naszej codziennej pielęgnacji. Każdego dnia jesteśmy w biegu – wypełniając obowiązki aktywnej mamy, zabieganego pracownika, czy po prostu kochającej żony, chcąc przy tym zawsze wyglądać pięknie, eksponując swoje nogi. Dlatego powinnyśmy wiedzieć, jakie produkty zapewnią skórze naszych nóg najwyższy komfort i odpowiednią pielęgnację każdego dnia. Maszynka z wymiennymi ostrzami czy maszynka jednoczęściowa? Przetestowaliśmy maszynki Gilette Venus zasięgając opinii 200 kobiet. Wyniki są zaskakujące – sprawdźcie same!



Maszynka jednoczęściowa Gillette VenusOceana

Dla tych z nas, które cenią sobie jakość za przystępną cenę dobrym wyborem będzie maszynka jednoczęściowa Gillette VenusOceana - aż 85% testerek potwierdza jej skuteczność golenia. 80% konsumentek doceniło jej kształt, a 71% - opakowanie maszynki. Aż 85% testerek poleciłaby maszynkę swojej przyjaciółce. Maszynka wyposażona jest w 3-ostrza i obrotową główkę, a także chroniące skórę mikro-skrzydełka dla mniejszej ilości zacięć. Maszynki jednoczęściowe idealnie sprawdzają się na wyjazdach, kiedy szybko potrzebujesz przygotować swoje nogi do wyjścia. Cena maszynki w wysokości 19,99 zł została doceniona przez konsumentki, które deklarują zakup tego produktu w tej kwocie.

Maszynka z wymiennymi wkładami Gillette Venus Classic

Dla bardziej świadomych konsumentek, ceniących sobie wysoką jakość i długotrwały efekt najlepszym wyborem będzie maszynka z wymiennymi ostrzami Gillette Venus Classic. Unikalne wymienne wkłady maszynki zaopatrzone są w trzy progresywnie umocowane ostrza osadzone pomiędzy ochronnymi poduszeczkami, które łagodnie napinają skórę podczas golenia, wystawiając więcej włosków na działanie maszynki. Dzięki temu skóra staje się idealnie gładka - wystarczy jeden ruch maszynką . Ponad 77% dziewczyn doceniło efekty golenia maszynką Gillette Venus Classic. Około 85% testerek doceniło jej wydajność i uznało, że maszynka przerosła ich oczekiwania. Maszynka Gillette Venus Classic z wymiennymi ostrzami kosztuje 33,99 zł, a w opakowaniu zawiera dodatkowy wymienny wkład. Dodatkowo do rączki Gilette Venus Classic pasują wszystkie ostrza Gillette Venus*.

Maszynka kompaktowa Gillette VenusEmbraceSnap

Dla kobiet aktywnych, które cenią sobie wygodę, dobrym rozwiązaniem będzie postawienie na maszynkę Gillette VenusEmbranceSnap w rozmiarze mini. Razem z produktem Gillette dostajemy superetui, które zmieści się w każdej damskiej torebce! Maszynka posiada aż 5 ostrzy umieszczonych na ruchomej główce z paskiem aloesu, które zapewniają niesłychany komfort golenia (co potwierdza ponad 95% testerek).Ważnym atutem maszynki Gillette VenusEmbranceSnap są jej wymienne ostrza. Dodatkowo do rączki Gillette VenusEmbranceSnap pasują wszystkie ostrza Gillette Venus*. Ponadto ponad 86% dziewczyn doceniło efekt golenia maszynką Snap, 72% - kształt maszynki, a 87% - opakowanie i etui. Niemal 4/5dziewczyn poleciłaby maszynkę swojej najlepszej przyjaciółce, a 75% uważa, że golarka Gillette Snap jest lepsza od tej, której dotychczas używały. Maszynka Gillette jest bardzo wygodnym rozwiązaniem – można ja zabrać ze sobą dosłownie wszędzie np. w podróż. Potwierdza to aż 96% konsumentek, które zgodnie stwierdziły, że: "opakowanie maszynki jest bardzo poręczne".

Piękne nogi z Gilette Venus

W celu uzyskania perfekcyjnie gładkich nóg w mgnieniu oka wybierz maszynkę dostosowaną do Twoich potrzeb! Przed zabiegiem depilacji zadbaj o odpowiednie nawilżenie skóry nóg. W czasie golenia zażyj dłuższej kąpieli, pozwól włoskom nasiąknąć ciepłą wodą i nałóż nawilżający żel do golenia, np. łagodzący z serii SatinCare, który zawiera substancje nawilżające i wygładzające. Zapewni on delikatne golenie, dzięki czemu po zabiegu skóra stanie się miękka i gładka, a Twoje nogi będą piękne przez cały dzień!

Ambasadorką Gilette Venus jest Anna Lewandowska

Anna Lewandowska – polska sportsmenka, specjalista do spraw żywienia i zawodniczka karate jest ambasadorką Gilette Venus.