Idealny wygląd przez cały dzień to nie lada wyzwanie. Jak sprawić, by w gorące dni twarz się nie świeciła, makijaż nie spływał, a na nogach nie pojawiły się niechciane włoski? Czy to możliwe? Oczywiście, że tak. Oto 8 urodowych trików, dzięki którym pozostaniesz w grze przez cały dzień.

1. Gładkie nogi

To ważne, szczególnie teraz, gdy za oknem w końcu jest ciepło. Spódniczka, szorty, a może sukienka? Bez odpowiedniej depilacji ani rusz. Przy depilacji wymagamy, by skutecznie i na długo usuwała włoski. Braun Silk-expert 3 IPL to jedyne urządzenie na rynku z technologią SensoAdapt™, która samodzielnie odczytuje odcień skóry i automatycznie dopasowuje do niego intensywność światła. Aż 250 000 impulsów zapewnia odpowiednik kompletnych zabiegów na ciało przez nawet 12 lat!

fot. Materiały prasowe Braun

2. Orzeźwiający prysznic

Działa nawet na największych śpiochów, często lepiej niż hektolitry kawy. Najskuteczniej pobudzającym kosmetykiem okazują się energetyczne żele o zapachu owoców cytrusowych. Nie tylko zapewniają szybką pobudkę, ale też przyjemnie pachną i świetnie oczyszczają skórę. I sprawią, że będziesz czuć się świeżo.

3. Zadbana twarz

Żel do oczyszczania cery oraz tonik i krem - to znana wszystkim podstawa. Nie zapomnij też o usuwaniu mało kobiecego wąsika z twarzy. Jak? Na pewno nie maszynką do golenia, bo tylko przyspieszysz odrastanie nieestetycznych włosków. Lepiej użyj do tego Braun Silk-expert 3 IPL BD 3005, który gwarantuje trwałe usunięcie widocznych włosów na twarzy.

4. Promienna cera

Opalenizna nie jest już modna, szczególnie na twarzy. Używaj kremu nawilżającego na dzień z filtrem SPF 50, który zadba o kondycję cery i ochroni przed szkodliwym promieniowaniem UV.

5. Bez opuchniętych oczu

Worki pod oczami? Mamy na to sposób. Krem pod oczy przed zastosowaniem włóż na kila minut do zamrażarki, wtedy skuteczniej zmniejszy obrzęk pod oczami.

6. Trwały makijaż, czyli...?

Przede wszystkim nie przesadzaj. Wystarczy krem BB, eyeliner, tusz do rzęs i brzoskwiniowa pomadka. Efekt gwarantowany.

7. Idealny fryz

To na pewno nie ten z toną lakieru. Zamiast tego postaw na odpowiednią odżywkę, dzięki której twoje włosy będą bardziej zdyscyplinowane, a ty bez problemu ułożysz fryzurę.

8. Podręczna kosmetyczka

Perfekcyjny look przez cały dzień? Wiadomo - wymaga niewielkich poprawek. Pamiętaj o małej kosmetyczce w torebce, która przyda się w „sytuacjach awaryjnych”. Co tam włożyć? Puder, ulubioną szminkę, róż i chusteczki nawilżające.