Myśląc o powiększaniu ust często mamy przed oczami zbyt duże, często wręcz zdeformowane wargi. Winę za to ponoszą częste zdjęcia gwiazd publikowane w mediach, które delikatnie mówiąc, przesadziły z ilością wypełniacza. Wiele dziewczyn do zabiegu powiększania ust podchodzi z dystansem. Jednak nie jest to norma w zabiegach tego typu, ponieważ tak naprawdę dobrze wykonany polega na niewielkiej korekcie, dzięki której usta wyglądają pięknie, a przede wszystkim naturalnie. Jeśli zastanawiasz się nad zabiegiem modelowania ust, ale nadal nie jesteś do niego przekonana, poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania klientek Kliniki La Perla.

Reklama

Najczęstsze pytania klientek Kliniki La Perla:

1.Czy efekt powiększenia będzie przerysowany?

Jest to mit , którego źródło tkwi w zbyt dużej ilości zastosowanego preparatu. W praktyce powiększanie ust to zabieg , podczas którego ilość preparatu wypełniającego dostosowana jest do potrzeb konkretnej pacjentki, w związku z tym ryzyko zbyt dużych ust przy wykonaniu zabiegu u profesjonalnego i zaufanego lekarza jest znikome.

Prawidłowo wykonany zabieg modelowania ust spowoduje podkreślenie ich naturalnego i estetycznego wyglądu, ujędrnienie i ewentualną korekcje asymetrii. Powiększanie ust ogranicza także pojawienie się zmarszczek, dając efekt wyraźnego odmłodzenia. Efekt powiększenia utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.

2.Czy kwas hialuronowy jest szkodliwy dla organizmu?

Kwas hialuronowy jest jednym z najbezpieczniejszych wypełniaczy, ponieważ naturalnie występuje w organizmie człowieka. Oprócz tego, że stosuje się go w celu powiększenia ust to również działa nawilżająco.

3.Czy zabieg powiększania ust boli?

Zabieg powiększania ust jest poprzedzony zastosowaniem znieczulenia miejscowego, zatem nie wiąże się z odczuwaniem mocnego bólu. Jedyne co pacjentka może czuć w trakcie wprowadzania preparatu to uczucie delikatnego rozpierania. Zabieg trwa ok. 30 minut.

4. Czy po zabiegu mogą wystąpić jakieś efekty uboczne?

Usta po zabiegu są lekko opuchnięte, efekt ten może utrzymywać się przez około 3-5 dni. W tym czasie zaleca się unikania ekspozycji na słońce.

5. Ile kosztuje zabieg?

Cena zabiegu uzależniona jest od ilości wykorzystanego w zabiegu preparatu i wynosi od 1000 zł. Aby uzyskać naturalny efekt i mieć pewność co do najwyższej jakości preparatu, warto wybrać sprawdzoną klinikę. Do końca maja, w Klinice La Perla możesz wykonać zabieg powiększania ust preparatem Princess Volume marki Croma aż 30% taniej.

Reklama

Więcej na www.klinikalaperla.pl

Telefon kontaktowy: 784 066 278