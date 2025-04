Wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, zabawny, czasem poważny, zawsze pomocny - ojcowie tacy już są :) Jeśli nie wiesz, co podarować tacie z okazji jego święta, to mamy dla ciebie kilka propozycji, które ucieszą chyba każdego mężczyznę. Propozycje od marki Braun to wielofunkcyjne, eleganckie i niezwykle przydatne urządzenia do stylizacji zarostu! Sprawdź i wybierz coś dla swojego taty!

Reklama

Braun Series 7

Nasza pierwsza propozycja dedykowana jest miłośnikom gadżetów. Braun Series 7 to model wyposażony w rewolucyjną, w pełni elastyczną głowicę 360° Flex, która dostosowuje się do konturów twarzy i szyi, zapewniając stały kontakt ze skórą. Mężczyzna, który codziennie goli się na gładko, z pewnością doceni gadżet, który usprawni jego codzienność i zaoszczędzi czas. Nawet jeśli za parę lat Tata zdecyduje się na zapuszczanie zarostu, wówczas za pomocą jednego, szybkiego ruchu i dostępnych nasadek EasyClick będzie w stanie zmienić golarkę w trymer do stylizacji zarostu.

Cena sugerowana: od 999 zł do 1239 zł*

Braun Series 9

Golarka Braun Series 9 Pro delikatnie usuwa włosy za jednym pociągnięciem, z tego względu docenią ją panowie, którzy nie lubią spędzać zbyt dużo czasu w łazience. Dla tego urządzenia, nawet tygodniowy zarost nie będzie stanowił trudności. Braun Series 9 Pro wyposażona jest w trymer ProLift delikatnie podnoszący oraz przycinający długie i twarde włosy. Do tego obrotowa głowica o zakresie ruchu 40 stopni dopasowująca się do konturów twarzy sprawia, że golenie staje się niezwykle przyjemnym i bezproblemowym zabiegiem.

Cena sugerowana: 2 699 zł*

Braun Series X

Kolejna propozycja to Braun Series X – wielofunkcyjny zestaw do golenia, przycinania i stylizacji zarostu na twarzy i ciele. To wyjątkowe urządzenie zapewnia łatwość, szybkość i komfort przy każdym pociągnięciu. Wszystko to dzięki innowacyjnemu ostrzu 4D, na które składają się aż 4 elementy tnące, pracujące

z częstotliwością 450 ruchów na sekundę. Nasadki o długościach 1, 2, 3 i 5 mm do twarzy oraz 3 mm i 0 mm – SkinGuard, do ciała, pozwolą z łatwością uzyskać pożądaną długość i kształt zarostu. Co więcej, czas pracy po jednorazowym ładowaniu wynosi 45 min. Golenie i stylizacja zarostu mogą odbywać się zarówno na sucho, jak i na mokro, a do czyszczenia wystarczy bieżąca woda.

Cena sugerowana: 299 zł*

*Wszystkie decyzje w zakresie cen, towarów wprowadzanych do odsprzedaży czy merchandisingu pozostają wyłącznie w zakresie własnego uznania detalisty / hurtowni / dystrybutora.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Braun.