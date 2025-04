Jędrna, nawilżona i gładka skóra bez cellulitu to nie tylko zasługa genów. Najważniejsze są nasze codzienne nawyki oraz świadomość, co jest korzystne dla naszego ciała, a co szkodzi. Sprawdź naszą listę i zawalcz o piękną skórę już dziś!

1. Pogoda

Chłód, wiatr i klimatyzacja to szkodliwa trójka dla naszej skóry, ponieważ sprawiają, że staje się sucha i podrażniona. Szczególnie po zimie nasze ciało potrzebuje intensywnej pielęgnacji, która ukoi i nawilży ją. Stosuj regularnie nawilżające kosmetyki – balsam do ciała po każdej kąpieli oraz krem do twarzy rano i wieczorem, a szybko zobaczysz znaczącą różnicę.

2. Dieta

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że niezdrowa dieta wpływa negatywnie na stan skóry. Alkohol, słone przekąski, przetworzona żywność powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, a w efekcie cellulit. Natomiast nadmiar cukru w diecie prowadzi do powstania tkanki tłuszczowej, która również przyczynia się do pojawiania tzw. pomarańczowej skórki. Wniosek? Czas na sałatki i zdrowe koktajle warzywno-owocowe!

3. Picie wody

Jak skutecznie nawilżyć i ujędrnić skórę? Pij dużo wody! Każdy z nas powinien wypijać co najmniej 2 litry dziennie. Niestety, większość z nas o tym zapomina, za to w nadmiarze pijemy kawę i herbatę, które odwadniają nasz organizm. Czy wiesz, że po każdej filiżance małej czarnej powinno się wypić jedną szklankę wody, by uzupełnić płyny? Dlatego ogranicz kawę oraz herbatę i zacznij częściej sięgać po butelkę z wodą.

4. Opalanie skóry

Opalanie się na plaży to gwarancja przesuszonej i przedwcześnie starzejącej się skóry. Gdy zaczyna ciemnieć od słońca, tak naprawdę broni się przed nadmiarem promieniowania ultrafioletowego. A to negatywnie wpływa na jej kondycję! Właśnie dlatego należy codziennie stosować krem do twarzy z filtrem SPF 30, a podczas opalania używaj produktu z filtrem SPF 50.

5. Stres

Stres ma negatywne skutki nie tylko dla zdrowia, ale również i urody. Powoduje zmniejszenie nawilżenia skóry, ponieważ zakłóca w niej naturalne mechanizmy zatrzymywaniu wody. Efekt? Szorstka, przesuszona i pozbawiona blasku skóra. Stres jest również odpowiedzialny za zwiększone powstawanie rozstępów. Co możesz zrobić? Zainwestuj w dobry balsam do ciała, który ujędrni i nawilży twoją skórę.

6. Wiek

Niestety, ale nikt nie potrafi zatrzymać upływającego czasu. Im jesteśmy starsi, tym mamy mniej kolagenu w naszej skórze, a komórki stopniowo zaczynają tracić zdolność do regeneracji. Nie jesteśmy w stanie wygrać z wiekiem, ale jeśli wyrobimy sobie dobre i zdrowe nawyki, możemy opóźnić proces starzenia się skóry oraz polepszyć jej wygląd.

7. Pielęgnacja

Jeśli będziesz często zapominać o stosowaniu kremu do twarzy oraz balsamu do ciała, zapomnij o nawilżonej i jędrnej skórze! Tylko regularna pielęgnacja będzie przynosić pozytywne efekty. My ostatnio zakochałyśmy się w Ujędrniający Balsam do Ciała NIVEA Q10 + witamina C! Kosmetyk został wzbogacony w dwa silne antyoksydanty – koenzym Q10 i witaminę C. Zauważalnie ujędrnia i poprawia sprężystość skóry już po 10 dniach stosowania! Co więcej, skóra jest nawilżona i gładka przez 48 godzin. Ujędrniający Balsam do Ciała NIVEA Q10 + witamina C to nasz must-have!

8. Noszenie ciasnych ubrań

Lubisz nosić legginsy lub rurki? Lepiej zamienić je na modne w tym sezonie culloty albo spodnie z szerokimi nogawkami. Bardzo dopasowane ubrania utrudniają prawidłowe krążenie krwi, co przeszkadza w zwalczanie cellulitu, a nawet przyczynia się do jego powstawania. Pożegnaj się z obciskającymi ciuchami!

9. Palenie papierosów

Jeśli jesteś palaczką, nie mamy dobrych wieści. Palenie papierosów potrafi przyśpieszyć proces starzenie o dobrych kilka lat, a z badań wynika, że skóra palaczy jest niemal trzy razy starsza niż osób niepalących w tym samym wieku. Dodatkowo, cera miłośników dymka jest poszarzała i przesuszona. Jedyny słuszny wniosek? Rzuć palenie!

10. Sport

Uprawienie sportu jest konieczne, jeśli chcemy mieć jędrną i nawilżoną skórę. Dlaczego? Ponieważ podczas ruchu krew i limfa zaczyna dynamicznie krążyć w organizmie, a to przeciwdziała powstawaniu cellulitowi. Dynamiczny trening zapewni ci nie tylko zgrabną sylwetkę, ale i gładką skórę bez pomarańczowej skórki.

