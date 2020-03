Wampirzy lifting - czyli odmładzanie krwią. Na czym polega zabieg i jaka jest jego cena?

fot. Adobe Stock

Wampirzy lifting to zabieg z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, czyli własnej krwi. Moda na niego przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Za niesamowite efekty pokochały go m.in. Angelina Jolie, Danni Minogue, Kim Kardashian czy Bar Refaeli.

Co to jest wampirzy lifting?

To niechirurgiczny zabieg wykorzystujący tzw. Platelet Rich Plasma (PRP), czyli płytkowe czynniki wzrostu, które znajdują się we krwi każdego człowieka - odpowiadają one m.in. za regeneracje tkanek po urazach.

W przypadku wampirzego liftingu są one pobierane z organizmu, opracowywane i z powrotem podawane w postaci specjalnych zastrzyków odmładzających. Sam zabieg nie jest skomplikowany, a efekt porównywalny z tradycyjnymi wypełniaczami.

Wampirzy lifting to zabieg 2-etapowy. W pierwszej kolejności pobierana jest niewielka ilość krwi. Następnie jest ona odpowiednio opracowywana. Oddziela się krwinki czerwone od osocza bogatopłytkowego. Tak przygotowany preparat podawany jest nam podczas zabiegu - wyjaśnia lek. med. estetycznej Monika Mazur z Body Care Clinic w Katowicach.

Sam zabieg polega na ostrzykaniu wybranych partii twarzy, zwłaszcza czoła, miejsca wokół oczu, nosa, podbródka, policzków oraz szyi. Często zamiast strzykawki stosuje się do niego zamiennie mezoterapię, zwłaszcza jeśli dotyczy on większych partii twarzy np. całego czoła. Całość trwa od 15 do 45 minut.



Jakie daje efekty?

Jak zapewniają kosmetolodzy, zabieg jest minimalnie inwazyjny i praktycznie bezbolesny. Jedyne co odczuwamy to delikatne ukłucia igłą - takie same jak w trakcie tradycyjnej mezoterapii igłowej lub podczas podawania wypełniaczy. Obrzęk znika po kilku dniach. Na efekty nie trzeba długo czekać.

Pełne rezultaty widoczne są już po 2-tygodniach - jest to czas w jakim skóra pobudzana jest do samoregeneracji. Najlepszy efekt osiąga się wykonując całą serię wampirzych liftingów. Powinna się ona składać z 2-4 zabiegów. Efekt utrzymuje się od roku do dwóch lat.

Wampirzy lifting napina i wygładza skórę, stymuluje proces naturalnej regeneracji i produkcji kolagenu, przez co odżywia cerę. Skóra staje się także bardziej promienna, rozjaśniona, znikają przebarwienia, bruzdy i zmarszczki mimiczne. Ponadto zabieg radzi sobie z bliznami potrądzikowymi oraz z cieniami pod oczami.

Dla kogo jest wampirzy lifting?

Zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego polecany jest dla osób, które preferują naturalne terapie anti-agingowe. Sprawdzi się również u osób uczulonych na inne preparaty używane w medycynie estetycznej. Stosowanie tej metody nie wiąże się z ryzykiem nietolerancji oraz wystąpieniem alergii.

Zabieg jest przeznaczony dla kobiet w każdym wieku i może być stosowany prewencyjnie, jako terapia zapobiegająca starzeniu się skóry i terapia odżywiająca ją. Najlepsze efekty uzyskają, jednak panie około 40 roku życia. Jest to spowodowane większą obecnością czynników wzrostu we krwi - mówi dr Mazur.

Przeciwwskazania

Tak jak w przypadku większości zabiegów z zakresu medycyny estetycznej istnieje również kilka przeciwwskazań do tej metody, takich jak: ciąża, karmienie piersią, choroby krwi, nowotwory oraz przyjmowanie niektórych leków powodujących wydłużony czas krwawienia.

Wampirzy lifting - cena?

Cena zabiegu zaczyna się od 500 zł za skórę głowy do 1100 zł za łączony zabieg na twarz, dekolt i szyję.

