Depilacja laserowa: na czym polega, ile kosztuje, czy boli?

fot. Adobe Stock

Depilacja laserowa to obecnie jeden z najpopularniejszych zabiegów medycyny estetycznej. Poprzedzona konsultacją z lekarzem i wykonana przez wykwalifikowaną i doświadczoną kosmetyczkę jest skuteczną i bezpieczną metodą usuwania zbędnego owłosienia, z której chętnie korzysta coraz więcej kobiet.

Na skróty:

Od innych metod pozwalających usunąć zbędne owłosienie depilację laserową odróżnia to, że jej efekty są trwałe. To możliwe, ponieważ w trakcie zabiegu wykorzystuje się zjawisko tak zwanej selektywnej fototermolizy.

Kosmetolog przykłada głowicę lasera do wcześniej przygotowanej skóry. Emitowana przez laser wiązka intensywnego światła jest pochłaniana przez melaninę, czyli barwnik zawarty w cebulkach włosów. Impuls laserowy jest zamieniany w energię termiczną, co powoduje zniszczenie struktur odpowiedzialnych za wzrost włosków, dzięki czemu nie odrastają.

Raczej nie, ale to wszystko zależy jaką masz odporność na ból. Taki zabieg może powodować pewien dyskomfort i poczucie szczypania, swędzenia lub pieczenia. Odczuwanie tych dolegliwości jest bardzo indywidualne (bardziej wrażliwym osobom poleca się zastosowanie maści znieczulającej).

Po wykonaniu depilacji laserowej skóra jest zaczerwieniona, pojawia się także obrzęk okołomieszkowy. Zwykle znikają one już po kilku godzinach, choć w przypadku bardzo wrażliwej skóry mogą utrzymywać się przez kilka dni.

Po zabiegu należy unikać:

korzystania z basenu i sauny,

długich, gorących kąpieli,

przez 2-3 tygodnie nie stosować żadnych peelingów i zabiegów złuszczających,

i zabiegów złuszczających, przez miesiąc nie powinno się eksponować skóry na słońce.

Czas trwania zabiegu jest uzależniony od tego, jak dużą powierzchnię skóry depilujemy i może wynosić od 30 minut do nawet 2 godzin. Dlatego wybierając gabinet warto zwrócić uwagę na to, jakiego sprzętu się w nim używa.

Innowacyjne lasery dio​dowe znacząco skracają czas zabiegu dzięki dodatkowej głowicy o większej powierzchni zabiegowej. Nowoczesny sprzęt pozwala także na zminimalizowanie odczucia bólu i uzyskanie pożądanych efektów przy wykorzystaniu niższych energii.

Aby depilacja laserowa zakończyła się sukcesem, a jej efekt był trwały, konieczne jest wykonanie serii zabiegów w odstępach czasowych wynoszących od 6 do 12 tygodni. Laser oddziałuje bowiem tylko na włoski, które są w fazie wzrostu, nie działa natomiast na te, które są w stanie spoczynku.

Skuteczność tej metody, a także liczba zabiegów, które należy wykonać, to sprawa bardzo indywidualna, uzależniona między innymi od koloru, rodzaju, ilości i struktury włosków.

Najłatwiejsze do usunięcia przez laser są włosy ciemne oraz grube – w ich przypadku często wystarcza około 5-6 zabiegów.

– w ich przypadku często wystarcza około 5-6 zabiegów. Trudniejsze do usunięcia są natomiast włosy jasne i delikatne , a także włoski na twarzy, które wymagają przeprowadzenia większej liczby zabiegów.

, a także włoski na twarzy, które wymagają przeprowadzenia większej liczby zabiegów. W kolei włosy rude, siwe i delikatny meszek nie poddają się depilacji laserowej. Na skuteczność tego zabiegu ma także wpływ gospodarka hormonalna czy przyjmowane leki

Warto wiedzieć, że choć depilacja laserowa jest bardzo skuteczną metodą, to nie gwarantuje usunięcia wszystkich włosków. Po wykonaniu serii tego typu zabiegów niewielki odsetek włosów może odrastać, ale są one jaśniejsze i delikatniejsze, a tym samym mniej widoczne.

U niektórych osób po pewnym czasie konieczny zabieg przypominający, ponieważ uśpione dotąd mieszki włosowe mogą w pewnym momencie zacząć produkować nowe włoski.

By laserowe usunięcie włosków przebiegło pomyślnie, musimy zadbać o to, by odpowiednio przygotować do niego nasze ciało.

Co najmniej miesiąc przed trzeba zrezygnować z opala​nia , również w solarium. W przypadku mocno opalonej skóry depilacja laserowa może doprowadzić do poparzeń oraz powstania przebarwień i odbarwień.

, również w solarium. W przypadku mocno opalonej skóry depilacja laserowa może doprowadzić do poparzeń oraz i odbarwień. Przez 4 tygodnie przed przed zabiegiem nie należy używać depilatorów elektrycznych oraz nie wykonywać depilacji woskiem, depilacji pastą cukrową, nie zaleca się używania plastrów do depilacji i innych metod, które wyrywają włoski razem z cebulkami. Owłosienie możesz usunąć również przy pomocy maszynki jednorazowej, golarki na żyletki dla kobiet lub kremu do depilacji.

elektrycznych oraz nie wykonywać depilacji woskiem, depilacji pastą cukrową, nie zaleca się używania plastrów do depilacji i innych metod, które wyrywają włoski razem z cebulkami. Owłosienie możesz usunąć również przy pomocy maszynki jednorazowej, golarki na żyletki dla kobiet lub kremu do depilacji. Należy odstawić niektóre kosmetyki, zioła fotouczulające (między innymi dziurawiec czy nagietek) i preparaty zawierające betakaroten.

Przez tydzień przed nie wolno również stosować peelingów .

Na miesiąc przed powinno odstawić się kremy z retinolem .

Przed wykonaniem depilacji laserowej niezbędna jest konsultacja z lekarzem, który przeprowadzi szczegółowy wywiad wykluczający ewentualne przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

Podczas takiej wizyty specjalista ustala także odpowiednie parametry samego zabiegu. To wszystko pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków.

Trzeba pamiętać, że depilacji laserowej nie można wykonać u każdego. Tego zabiegu nie przeprowadza się u kobiet w ciąży i osób przed okresem dojrzewania, ponieważ dla osiągnięcia optymalnych efektów ważna jest ustabilizowana gospodarka hormonalna w organizmie.

Czynnikami dyskwalifikującymi są:

bielactwo,

ciąża,

skłonność do przebarwień,

łuszczyca,

padaczka,

nowotwory

zaburzenia hormonalne.

Depilacja nie może być wykonan również u osób z aktywną opryszczką, infekcjami skórnymi lub świeżymi skaleczeniami w miejscach, które mają zostać poddane depilacji. Nie zaleca sie jej również osobom, które przyjmują leki światłouczulające.

Wszystko zależy od tego, którą partię ciała poddajesz zabiegowi. Depilacja pach to wydatek rzędu 200 zł, depilacja strefy bikini 300 zł, a nóg 400 złotych za jeden zabieg. Trzeba wykonać średnio od 4 do 6 zabiegów.

Do niedawna depilacja laserowa zarezerwowana była wyłącznie dla salonów kosmetycznych. Teraz na rynku dostępnych jest już wiele depilatorów wykorzystującą technologię IPL (Intense Pulsed Light) do domowego użytku - delikatne impulsy świetlne skierowane na cebulki, powodują naturalne wypadanie włosów i hamują ich odrastanie.

Depilatory do domowego użytku mają nasadki o różnym kształcie i wielkości, dzięki czemu łatwo można dopasować je do depilowanego obszaru. Koszt takiego urządzenia waha się w granicach od 1000 do 2000 złotych.

Więcej na temat depilacji laserowej:

Jak wygląda depilacja laserowa pach?

Depilacja laserowa nóg - ile zabiegów potrzeba?

Depilacja laserowa - fakty i mity