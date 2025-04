Być może nie czytasz horoskopów i raczej nie wierzysz, że to jaki masz znak Zodiaku ma jakiekolwiek znaczenie. Nasz wybór potraktujcie raczej jako zabawę, mimo że przeprowadziłam odpowiedni wywiad wśród redakcyjnych koleżanek.

I tak, wychodzi na to, że kobiety urodzone pod znakiem Bliźniąt uwielbiają perfumy i olejki do włosów, a te z was które są Pannami najchętniej nie rozstawałyby się ze szminką. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii i dajcie znać, czy wasz wybór pokrywa się z naszym!

