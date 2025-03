Każda kompozycja zapachowa z kolekcji NOVELLISTA powstała z myślą o uchwyceniu tego, co często trudno wyrazić słowami, ale co możemy odczuć poprzez zapach. Aromaty w mgnieniu oka przenoszą nas do określonych chwil, myśli i emocji. Inspiracją dla każdego zapachu z biblioteki NOVELLISTA stały się arcydzieła światowej literatury. Perfumiarze z Grasse i Paryża wcielili się w rolę wielkich pisarzy, tworząc zapachy, które poruszają serce i inspirują do pisania nowych rozdziałów w naszym życiu.

Reklama

Wspomnienie letnich wieczorów

fot. Materiały prasowe

Summer Flare to zapach, który oddaje lekkość i niewinność letnich nocy. Zainspirowany postacią Daisy Miller z powieści Henry'ego Jamesa, wprowadza w świat, gdzie namiętność przeplata się z czystością młodości. Ten zapach, łączący grejpfrut, miętę i różowy pieprz, wywołuje uśmiech na twarzy i budzi pragnienie bliskości.

Jak spacer nad brzegiem morza

fot. Materiały prasowe

Citrus Affair, inspirowany postacią Mignon z dzieła Goethego, to zapach pełen cytrusowej świeżości z nutą jaśminu, róży i pikantnego imbiru. Przypomina o nieprzewidywalności życia i przypadkach, które kształtują nasze losy. Jego aromat przenosi do słonecznych Włoch, gdzie w powietrzu unosi się zapach cytrusowych drzew.

Czas na Ciebie

Odkryj wyjątkowe zapachy NOVELLISTA podczas Dni Rozpylania. Odwiedź wybrane sklepy NOTINO pod koniec sierpnia i września, aby znaleźć swój idealny aromat.

Reklama

Materiał promocyjny marki NOVELLISTA