Święta nadchodzą wielkimi krokami. W tym pięknym okresie spotykamy się z rodziną, odpoczywamy i celebrujemy wspólne chwile. W powietrzu unosi się zapach świątecznych wiktuałów, a z głośników słychać ulubione kolędy. Tradycją jest również wspólne odpakowywanie prezentów po wigilijnej kolacji.

Dla fanek świątecznych zapachów

Szukasz prezentu dla miłośniczki pachnących kosmetyków? Wybierz te o świątecznym aromacie, które stworzone zostały z wykorzystaniem naturalnych składników. W formie okazałego zestawu doskonale sprawdzi się seria z naturalnymi ekstraktami żurawiny, zawierająca masło do ciała, peeling, płyn do higieny intymnej, krem do twarzy oraz krem do rąk. Jeżeli chcesz do większego prezentu dorzucić miły drobiazg, to rozgrzewający olejek do masażu z pomarańczą, cynamonem i czarnym pieprzem pozwoli naprawdę poczuć świąteczny klimat.

Dla entuzjastek nowinek kosmetycznych

Jeżeli pragniesz uradować osobę, która lubi testować nowości, to mamy coś dla Ciebie. Kosmetyki nowej marki Vis Plantis to najbardziej skuteczne i innowacyjne rozwiązania natury, zamknięte w eleganckich opakowaniach. Jeżeli wiesz, że to piękna i gładka skóra jest dla niej priorytetem, to wybierz krem lub serum Vis Plantis z intrygującym składnikiem wygładzającym zmarszczki - tripeptydem naśladującym działanie naturalnego peptydu znalezionego w jadzie żmii świątynnej Tropidolaemus Wagleri. Natomiast włosomaniaczka na pewno ucieszy się z serii Intensive Hair Therapy z olejkiem łopianowym i aktywnym kompleksem Bh + Intensive.

Dla miłośniczek praktycznych prezentów

Z biegiem lat przybywa nam życiowego doświadczenia i zaczynamy doceniać prezenty, które są nie tylko ładne, ale i praktyczne. Zwolenniczki naturalnej pielęgnacji na pewno ucieszą się z kosmetyków, dzięki którym codzienne zabiegi staną się pachnącą przyjemnością. Pyszny peeling cukrowy do ciała z miodem i rooibosem zadba o wieczorny relaks dla zmysłów, a płyn micelarny z owsem delikatnie i dokładnie zmyje makijaż, przygotowując skórę do nałożenia odżywczego kremu - na przykład z wzmacniającym aloesem.

Mamy nadzieję, że okres przedświątecznych przygotowań będzie dla was ciepły i radosny. Zapraszamy was do sklepu internetowego Elfa Pharm, w którym znajdziecie pachnące kosmetyki prosto z natury. Dzięki nim świąteczny klimat na dobre zagości w waszych domach.