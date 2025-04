Święta na horyzoncie (tak, to już za kilka dni!), co oznacza, że to już ostatni dzwonek na kupienie prezentów dla najbliższych. Jedną z najlepszych i najbardziej bezpiecznych opcji będą zestawy świąteczne kosmetyków. Niezależnie od tego, czy szukasz podarunku dla mamy, siostry, babci, przyjaciółki czy kuzynki – będą świetną ucztą dla każdej z nich. Nie ma nic lepszego. Ich serce na pewno urośnie, a oczy zaczną błyszczeć, kiedy wyjmą ze świątecznej skarpety limitowany set z bajeczną paletą cieni do powiek (np. ten z naszego przeglądu od Huda Beauty) nowy słoiczek kremu o jedwabistej formule, który zapewni nieskazitelną cerę, flakon zmysłowych perfum, luksusową szminkę lub bestsellerowy zestaw do makijażu brwi.

Reklama

Aby ułatwić ci poszukiwania i oszczędzić czas, wyselekcjonowałyśmy 16 najlepszych zestawów świątecznych z kosmetykami, którymi warto obdarować bliskie sercu osoby. Odpowiadają na potrzeby skóry w każdym wieku, są łatwo dostępne i na każdy budżet. A jeśli masz już kupione prezenty, pogłaszcz się czule i sama kup sobie jeden z nich. Należy ci się ;)

Reklama

Czytaj także:

25 pomysłów na świąteczny prezent, którymi zachwyci się każda miłośniczka makijażu i pielęgnacji

Prezent dla mamy na święta 2022: 25 pomysłów na gwiazdkowy prezent