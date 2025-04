Reklama

Święta tuż-tuż. To już ostatni moment na wybranie odpowiedniego prezentu dla najbliższych. Nie wiesz jeszcze, co podarować im w tym roku? Koniecznie sprawdź naszą galerię z kosmetycznymi inspiracjami, które pokochasz!

Jak wybrać świąteczny prezent?

Personalizacja

Dobierz prezent do indywidualnych potrzeb i marzeń. Bądź jak Święty Mikołaj! Jeśli twoi najbliżsi nie piszą już do niego listów, to po prostu dopytaj, co chcieliby dostać. Nie chcą powiedzieć lub twierdzą, że mają już wszystko? Podaruj im voucher na zakupy do ulubionego sklepu lub... postaw na coś sprawdzonego.

Uniwersalne klasyki

Są takie prezenty, które zawsze się sprawdzają. To kosmetyki, które nie tylko pielęgnują, ale i pomogą w stworzeniu domowego SPA. W te święta postaw na piękne gwiazdkowe zestawy, które dodadzą magii i będą cieszyć oko. Wybierz dobre i naturalne produkty. Na jakie warto zwrócić uwagę?

Limitowana kolekcja świąteczna Yves Rocher

To pojedyncze produkty i minizestawy kosmetyków, które uwielbiają klientki marki Yves Rocher. Żele pod prysznic, mydła do rąk, peelingi, kremy, mgiełki do ciała i włosów, a także wegańskie świece – wszystkie te produkty można znaleźć w dwóch odsłonach kolorystycznych i zapachowych.

Mleczne Migdały - to zestawy w błękitnych opakowaniach z motywem świątecznej, księżycowej nocy, wyróżniają się delikatnym zapachem nut migdałów.

- to zestawy w błękitnych opakowaniach z motywem świątecznej, księżycowej nocy, wyróżniają się delikatnym zapachem nut migdałów. Soczysta Żurawina - w różowych opakowaniach, ozdobionych złotym symbolem słońca, znajdziemy nieco bardziej słodkie i energetyczne zapachy.

Marka Yves Rocher również w Boże Narodzenie zachęca do myślenia o środowisku. Kosmetyki dostępne w świątecznych zestawach są bardzo wydajne, a urocze woskowe świece są w 100% wegańskie. Co więcej, skoncentrowany żel pod prysznic (100ml) z limitowanej świątecznej edycji wystarcza na 40 kąpieli, czyli tyle samo, co opakowanie zwykłego żelu pod prysznic o pojemności 400ml.

