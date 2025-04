Aż ciężko w to uwierzyć, ale do świąt zostało już niewiele czas. Powoli kompletujemy upominki dla swoich bliskich i zastanawiamy się, jakie prezenty wywołają uśmiech na ich twarzach. Jeżeli masz w planach zakup kosmetyków, to może warto pomyśleć o gotowym zestawie prezentowym?

Zestawy kosmetyków na Boże Narodzenie 2018

W naszej galerii znajdziesz zestawy prezentowe w różnym przedziale cenowym. Pojawiły się zestawy za 39,99 zł, ale również takie za 239,99 zł. Jednym słowem każda z was będzie w stanie znaleźć coś dla siebie.

Twoja siostra lub mama jest włosomaniaczką? Z pewnością spodoba się jej zestaw kosmetyków do włosów od marki Kevin Murphy. Wszystkie wielbicielki kosmetyków do makijażu ucieszą się z zestawu prezentowego Makeup Revolution. A może szukasz prezentu dla kobiety, która interesuje się stylizacją paznokci? Zestaw startowy do hybrydowego manicure marki Neo Nail będzie strzałem w dziesiątkę.

Jesteśmy pewnie, że każdy przedstawicielka płci pięknej ucieszy się z takiego prezentu!

