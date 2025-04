Ulubiona sieciówka wielu fashionistek rozszerzyła swój asortyment. Na początku grudnia na półkach w Zarze pojawiły się kosmetyki do makijażu. Na taką informację od dawna czekało wiele kobiet. Czy nowe produkty z logo marki będzie można kupić w Polsce? I przede wszystkim - w jakich są cenach?

Reklama

Zara wystartowała z linią kosmetyków

Zara od wielu lat prowadzi sprzedaż ubrań i dodatków dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Posiada również produkty do dekoracji wnętrz, które sprzedawane są pod marka Zara Home. Asortyment sieciówki należącej do Inditexu właśnie się rozszerzył.

Z okazji zbliżających się świąt, Zara wprowadziła do sprzedaży linię beauty, w której skład będą wchodzić kosmetyki. Na początek klientki mogą kupić pomadki i błyszczyki do ust.

W kolekcji znalazło się 12 odcieni matowych pomadek ust i 8 szminek w płynie. Za pomadkę w sztyfcie trzeba zapłacić 39,90 zł. Natomiast błyszczyk kosztuje 49,90 zł. Kosmetyki są dostępne w sklepie internetowym (również w polskim!) od 5 grudnia.

Gama kolorystyczna pomadek nawiązuje do jesienno-zimowych trendów. Została zaprojektowana tak, by idealnie pasować do ubrań i dodatków z bieżącej kolekcji marki. Są czerwienie, brązy, róże, a nawet... fiolety! Większość kobiet nie może się obejść bez szminki, więc wyczuwamy tu potencjalny hit sprzedażowy.

Autorką kolekcji kosmetyków jest znana charakteryzatorka Pat McGrath. Pomysł powstał w Los Angeles, a kosmetyki zostały wyprodukowane we Francji. Mają eleganckie opakowania i ponoć są bardzo trwałe.

Materiały prasowe

Jesteśmy przekonane, że to dopiero początek kosmetycznych nowości w Zarze. Przypomnijmy, że wiele sieciówek odzieżowych, takich jak chociażby H&M, od dawna prowadzi sprzedaż kosmetyków. Tylko czekać, aż w oferta Zary powiększy się o kolejne produkty.

Reklama

Przeczytaj:

Ten płaszcz będzie hitem zimy! Anna Lewandowska już go ma! Identyczny kupisz w Zarze

Czy to się kiedyś skończy? Sukienka z Zary po raz kolejny stała się hitem sprzedażowym!